Daniele Interrante: “Non ho tradito Guendalina con Francesca”

By

Guendalina Canessa non è stata tradita da Daniele Interrante

Alla vigilia del suo ingresso al Grande Fratello 16, Daniele Interrante ha smentito alcuni gossip sulla sua vita privata. In particolare le voci di tradimento nei confronti dell’ex moglie Guendalina Canessa, dalla quale ha avuto la figlia Chloe. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi opinionista di Barbara d’Urso, ci ha tenuto a precisare a Domenica Live che non ha mai tradito Guendalina con Francesca De André, figlia di Cristiano e nipote del grande Fabrizio. Daniele e Francesca hanno avuto una lunga relazione d’amore ma la passione tra i due è esplosa, come sottolineato da Interrante, solo dopo la fine del matrimonio con la Canessa.

Daniele Interrante e la passione per Francesca De André

“Non ho tradito Guendalina con Francesca. Durante il matrimonio con Guendalina io e Francesca eravamo solo amici: ci siamo messi insieme dopo che ho chiuso con la mia ex moglie”, ha chiarito Daniele Interrante a Domenica Live. Il rapporto con la De André non ha poi avuto un lieto fine: nel 2017 i due si sono lasciati definitivamente. E l’addio non è avvenuto nel migliore dei modi, tanto che il confronto al Grande Fratello rischia di riaprire vecchie ferite.

Daniele Interrante oggi: nessuna fidanzata dopo Francesca

Dopo Francesca De André, Daniele Interrante non ha ritrovato l’amore. L’ex migliore amico di Costantino Vitagliano si è concentrato sul lavoro e sulla figlia Chloe. Francesca, invece, ha incontrato nel 2018 l’attuale fidanzato Giorgio, un ragazzo toscano che lavora nell’azienda di famiglia e che non fa parte del mondo dello spettacolo.