Daniele Interrante è di nuovo single: la soffiata di Signoretti

Daniele Interrante news: è finita la sua ultima storia d’amore

Non c’è pace in amore per Daniele Interrante. Secondo quanto spifferato da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo e Nuovo Tv, l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe di nuovo single. Sarebbe dunque finita la storia con la ventenne romana, che non fa parte del mondo dello spettacolo, che l’opinionista di Barbara d’Urso frequentava da qualche mese. Stando a quello che ha rivelato Signoretti a Pomeriggio 5 questa ragazza avrebbe addirittura regalato il suo cane a Daniele prima della rottura definitiva. Al momento non ci sono ulteriori dettagli su questa separazione ma a detta del giornalista di gossip Interrante non avrebbe ancora dimenticato del tutto Francesca De André, con la quale ha vissuto una lunga e tormentata relazione d’amore.

Daniele Interrante pensa ancora a Francesca De André?

Nel salotto di Barbara d’Urso Riccardo Signoretti ha espresso convinto il suo parere: tra Daniele Interrante e Francesca De André non è ancora del tutto finita. E dopo il confronto avvenuto al Grande Fratello 16 i due potrebbero riallacciare i rapporti dopo un periodo di gelo. Francesca e Daniele sono stati insieme per sette anni: una storia importante, con tanto di convivenza e proposta di matrimonio. Ma a chiudere la liason è stata la nipote di Fabrizio De André, troppo stanca della superficialità del compagno. “Francesca voleva un passo in più da Daniele, non so in che direzione, che non è mai avvenuto. Di certo la loro storia non è finita perché è finito l’amore”, ha spiegato Signoretti a Pomeriggio 5.

Francesca De André divisa tra il fidanzato Giorgio e Gennaro

Nonostante la riappacificazione al Grande Fratello tra Francesca De André e Daniele Interrante, sembra difficile credere ad un riavvicinamento tra i due. Se Interrante è single, la De André è praticamente tra due fuochi. In questo periodo la 29enne è divisa tra l’amore per il fidanzato Giorgio e la passione per Gennaro Lillio.