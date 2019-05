Daniele Interrante, al Gf è pace fatta con la De Andrè ma un rimprovero sorprende

Grande Fratello, l’incontro tra Daniele Interrante con Francesca De André e Guendalina Canessa

L’incontro al Grande Fratello 2019 tra Francesca De André, Guendalina Canessa e Daniele Interrante era attesissimo dopo la scorsa settimana e non senza motivo: sapete tutti infatti che Daniele ha iniziato a frequentare la De André dopo aver lasciato Guendalina e che quest’ultima non accettava affatto di essere stata sostituita; questo è stato il racconto della De André quando si è vista la Canessa entrare nella Casa, sebbene in seguito le due abbiano chiarito e questo si è visto chiaramente anche durante il confronto con Andrea: Francesca ha reagito infatti in modo molto pacato ribadendo quanto detto nella Casa, e cioè che la loro rottura è dipesa da entrambi e non solo da lui.

Daniele Interrante dispiaciuto per la De André: un confronto soft

“Sentendoti parlare – queste alcune delle parole di Daniele Interrante – sembra che io sia Satana”. “Io – ha risposto Francesca – ho parlato con Guendalina e le cose sono sempre in percentuali”. Daniele ha poi tenuto a chiarire che non è vero che non è stato in grado di gestire le varie situazioni che si sono venute a creare con lei e la Canessa: “Però io non credo che io non abbia gestito le cose, perché poi la decisione che è stata presa l’ho presa io. Avendo una bambina di mezzo non è che le cose non volevo gestirle ma erano cose complesse”. Infine un accenno alla vicenda che ha turbato davvero tanto la De André, cioè questo chiacchieratissimo incontro tra il suo fidanzato Giorgio e Rosi: “Nella vicenda di Giorgino ho detto ‘Questa è gravissima!’. Vuol dire che hai proprio sbagliato a valutare una persona così come hai tempi hai sbagliato a valutare me”. “Ci siamo voluti tanto, ognuno ha fatto i propri errori”, ha poi proseguito la nipote del famoso cantautore.

Le parole di Francesca De André sulla sua storia con Daniele Interrante

L’ingresso di Guendalina, che lo ha abbracciato con entusiasmo, non ha acceso gli animi sebbene Daniele l’abbia rimproverata perché non appena entrata in Casa ha attaccato subito Francesca e invece gli aveva promesso che si sarebbe comportata diversamente. La De André dopo quell’abbraccio ha nuovamente voluto far capire a tutti che forse la storia d’amore con Daniele è naufragata per via di un malessere che lei non ha saputo gestire: “Ci sono dinamiche nella vita – queste le sue parole – per le quali magari uno vuole una situazione in un certo modo, però a volte le emozioni e i sensi di colpe portano a una mala gestione generale”.

Daniele e la sua nuova ragazza: il rimprovero a Guendalina e Francesca

Daniele sembra aver molto apprezzato il comportamento della sua ex anche se alla fine rivolgendosi a entrambe ha raccontato di non aver gradito affatto i giudizi che loro hanno dato sulla sua attuale fidanzata: “Hanno parlato – queste le sue parole – del fatto che sono fidanzato con una ventenne dicendo ‘Che schifo, che schifo!’ Non si può fare di tutta un’erba un fascio e ogni situazione va vissuta”. “Dieci anni – ha spiegato la De André – mi sembravano troppo già tra me e te, figurati venti”. Un confronto tutto sommato innocuo da cui, ammettiamolo, ci aspettavamo molto di più.