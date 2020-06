Daniele Dal Moro, silenzio su De Filippi e preoccupazione Vignali: le news

Trono Daniele Dal Moro, continua il silenzio social dell’ex gieffino dopo Uomini e Donne

Daniele Dal Moro non è stato neanche salutato a Uomini e Donne, e questo atteggiamento da parte del programma desta non pochi sospetti perché sarebbero bastati pochi minuti per comunicare al pubblico che l’ex gieffino poi diventato tronista non avrebbe scelto, visto che nessuno l’aveva ancora colpito davvero; eppure ciò non è successo ed è ovvio che possano sorgere dei dubbi sul rapporto tra la redazione e Daniele. Ad ogni modo sono solo nostre supposizioni che speriamo vengano smentite al più presto, anche se, dato l’andazzo social, pare proprio che Dal Moro non abbia intenzione di parlare seriamente della sua esperienza a Uomini e Donne: per ora infatti le sue risposte alle domande dei fan sono molto strane e sembrano voler evitare di approfondire l’argomento.

Daniele Dal Moro, l’incidente in moto e la preoccupazione di Valentina Vignali: messaggi su Instagram

Di recente Daniele ha fatto anche un incidente in moto: niente di grave, come si è capito quando ha postato le relative storie su Instagram, ma comunque preoccupante, tant’è che dopo essere ritornato sul social network con una foto commentata con un breve “Ti aspetto al tramonto” è stata Valentina Vignali a chiedergli di stare più attento. “Va bene – queste le parole della ragazza –, basta che non caschi più in moto che mi vengono 3 infarti altro che tramonti”. “Stavolta – ha subito risposto Dal Moro – non è colpa mia però”. L’amicizia tra i due, che tra l’altro per qualcuno erano persino invaghiti l’uno dell’altra, soprattutto lei di lui, ai tempi del Grande Fratello, continua ancora oggi, e questo non può che far piacere, visto che dopo il programma non tutti i rapporti continuano. Chissà se Valentina sa qualcosa di più sul percorso di Daniele a Uomini e Donne…

Il futuro di Daniele Dal Moro in televisione: ritorno a UeD?

Dicevamo che lui al momento ha dato soltanto risposte molto strane a chi gli chiedeva della scelta e della trasmissione: a una follower che gli domandava “Ma la tua scelta? Ci sarà o no?” Daniele ha per esempio risposto “Maria io esco!”. Sì, forse la domanda era piuttosto strana, diciamocelo, perché tutti sanno che Daniele non ha scelto e che il programma è finito; il punto è che anche in altre occasioni il tronista è sempre stato molto vago sulla trasmissione e sul suo percorso. Qualche giorno fa ci siamo detti convinti che Dal Moro meriti di ritornare a Uomini e Donne, data la sua personalità e considerato il poco tempo che ha avuto a disposizione, e ci chiediamo se effettivamente la sua ambiguità dipenda proprio da questo. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.