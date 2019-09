Grande Fratello: “Daniele si vuole ubriacare per provarci con lei”, Valentina furiosa

Daniele Dal Moro e Valentina Vignali, un rapporto solido dopo il Gf

Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Valentina Vignali dopo il Grande Fratello 16 non si è mai affievolito: i due ex concorrenti hanno continuato a sentirsi finora e si sono anche visti scatenando spesso reazioni assurde da parte di quei fan che non tolleravano la vicinanza tra il gieffino e la gieffina, dati i loro rapporti con Martina Nasoni e Lorenzo Orlandi; in altri termini: nessuno voleva che i due avessero un rapporto così speciale perché si temeva per le relazioni che già c’erano. Anche nella casa Valentina e Daniele sono finiti spesso sotto accusa, tra l’altro anche da parte della Nasoni, ma entrambi hanno sempre negato qualsiasi coinvolgimento emotivo.

Grande Fratello, Valentina furiosa su Instagram per le accuse a lei e Daniele

Oggi la situazione è sfuggita di mano perché in molti hanno scritto a Lorenzo che Daniele, che intanto era andato a trovare la Vignali, si sarebbe ubriacato in serata per provarci con lei; accuse assurde che però hanno spinto la sportiva a intervenire, visto che i messaggi sono stati tantissimi e le parole sono state pesanti. Vi riportiamo solo alcuni di quelli che sono stati inviati a Valentina e che lei stessa ha condiviso su Instagram: “Lorenzo – questo il primo che si legge tra le stories –, vai dalla tua fidanzata a Milano. Daniele sta già in prima fila, tu e Valentina siete così belli insieme. Daniele ha già detto che si vuole ubriacare, così sicuramente avrà la scusa per provarci con lei”. “Ma Valentina – si legge nel secondo messaggio dello stesso contatto – che sta in albergo con Daniele… Ma che schifo è? Lui abita a Verona, perché non se ne va a casa sua? Non è lontano da Milano o vuole stare proprio con lei la notte? Lorenzo, svegliati”. Insomma secondo i fan la Valentina e Daniele starebbero insieme e lei tradirebbe Lorenzo sotto ai suoi occhi.

Le insinuazioni su Daniele e Valentina che nascono al Gf 16

Si tratta di insinuazioni pesantissime che la Vignali non sopporta più – come si nota dalle storie -, anche perché prive di fondamenta: per fare solo un esempio Daniele è astemio e non beve perché segue un regime alimentare rigidissimo. A commentare i post di Valentina è stato anche lo stesso Dal Moro: “Ovviamente – ha scritto Daniele – vi risparmio tutti gli screen dei messaggi che arrivano a me… Giusto un paio… Tutti molto dolci ovviamente…”. Non è la prima volta che assistiamo a un teatrino del genere ma è sicuramente una delle poche in cui Valentina è intervenuta in questo modo: evidentemente la situazione era diventata insostenibile anche per lo stesso Lorenzo che non vuole avere nulla a che fare con questo mondo.