Daniele Dal Moro, lo sfogo a cuore aperto: “Alle volte mi manca”

Grande Fratello, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono lasciati

La fine della frequentazione tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni ha fatto tanto discutere perché in molti hanno accusato lui di non tenere particolarmente a lei, e le ultime storie pubblicate sempre da lui su Instagram non hanno di certo aiutato a placare le polemiche: perché invitare Erica Piamonte a Verona dopo aver chiuso con la Nasoni? E perché prenderla in giro con alcune storie in cui la imitava mentre faceva delle sponsorizzazioni? I fan si sono fatti proprio queste domande, a cui Daniele ha risposto spesso usando l’arma dell’ironia. Non si può certo dire insomma che Dal Moro sia caduto nel dimenticatoio, ed è per questo che oggi volevamo condividere con voi un suo sfogo recente con un follower.

Daniele Dal Moro, lo sfogo: “Alle volte mi manca una compagnia femminile”

“C’è qualcosa – questa la domanda che Daniele ha pubblicato tra le sue storie Instagram, quindi col chiaro intento di far capire come si sente – che ti manca in questo periodo?”. La risposta dell’ex gieffino di Barbara d’Urso era tutt’altro che attesa: “Alle volte – queste le sue parole – mi manca una compagnia femminile. Non qualcuno con cui an…re a le…o insieme, ma qualcuno che mi dia un abbraccio”. Ciò di cui Daniele ha bisogno insomma è di innamorarsi di una donna che sappia essere non solo amante ma anche amica e fidanzata, qualcuno che lo faccia sentire importante e che gli stia vicino nei momenti belli e brutti delle sue giornate. Chi sarà la sua principessa? Non chiedetecelo.

Daniele e Martina torneranno insieme?

In tanti vorrebbero che lui e Martina tornino insieme ma siamo molto scettici al riguardo visti i modi in cui si sono lasciati e soprattutto considerando che i due hanno avuto tanto tempo per conoscersi e per capire se la frequentazione avrebbe portato a qualcosa di concreto oppure no. Al momento Daniele non parla più di Martina e lei fa altrettanto, e se il silenzio parla più di mille parole forse è il caso di mettere una pietra sopra a questa storia mai nata. Noi comunque vi terremo aggiornati.