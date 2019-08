Daniele Dal Moro nuovo tronista di Uomini e Donne? Gli strani movimenti

Tronisti Uomini e Donne, Daniele Dal Moro è stato scelto?

Si tratta ancora di voci di corridoio da confermare ma non le escludiamo a priori perché la partecipazione di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne come tronista è tutt’altro che impossibile: il ragazzo era stato già scelto come corteggiatore di Sonia Lorenzini dalla redazione, che quindi in un certo senso aveva già manifestato interesse nei suoi confronti, e per di più dopo aver messo un punto (definitivo?) alla sua storia con Martina Nasoni è tornato completamente single; considerate inoltre che è un bel ragazzo, ha una personalità difficile, certo, ma interessante, e una storia che potrebbe piacere ai telespettatori. Cosa ci spinge a pensare che potrebbe essere lui uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne? Degli strani movimenti.

Daniele Dal Moro nuovo tronista? Strani movimenti a Roma

Movimenti che tra l’altro sono stati notati anche dai fan suoi e di Martina che ancora non si rassegnano alla fine della relazione; per la precisione, parliamo del fatto che recentemente Dal Moro è stato a Roma e lì potrebbe aver concluso l’accordo con Uomini e Donne, quest’estate più che mai al centro di polemiche e accuse senza fine. Dite che tutti vanno a Roma e quindi non è detto che Daniele fosse lì per la sua nuova esperienza da tronista? Lo sappiamo bene ma voi sapete altrettanto bene che UeD sta per iniziare e che di certi movimenti dobbiamo darvi conto a prescindere per iniziare a capire chi saranno davvero i nuovi tronisti.

Le ultime news su Daniele Dal Moro tronista

Ad ogni modo non siamo gli unici ad aver pensato che Daniele andrà a Uomini e Donne: “Ma queste illuse – ha scritto una fan di Martina sul suo profilo – che credono ancora che tra te e Dal Moro c’è qualcosa, quando lui poi oggi è andato a Roma per fare il nuovo tronista. Illuse, vi siete mai chieste cosa ci fa lui oggi a Roma?”. Contenuti del commento a parte, è evidente che gli spostamenti di Daniele siano stati notati da più persone. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.