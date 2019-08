Daniele e Martina si sentono ancora ma lui perde la pazienza per Gaetano Arena

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni insieme? I due sempre più distanti

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni continuano a far parlare di sé nonostante la loro frequentazione sia stata interrotta un bel po’ di tempo fa e le loro posizioni sembrino ormai inconciliabili, soprattutto ora che lei è stata avvistata con Gaetano Arena a Ischia e ha fatto riesplodere l’attenzione su di sé. Cosa cosa cosa? Adesso che c’entra Gaetano? Semplicemente entrambi si son visti e i più pettegoli hanno iniziato a mormorare che stia nascendo qualcosa; nessuno dei due però si è voluto esporre sull’argomento e al momento si tratta solo di voci di corridoio non confermate.

Martina e Gaetano insieme? A Daniele non interessa ma sente ancora l’ex gieffina

Voci che sono arrivate proprio a Daniele, a cui un follower ha chiesto espressamente cosa ne pensasse della situazione: “Non me ne fr…a un ca…o, tipo”. Risposta chiarissima, a cui non hanno fatto seguito altri contenuti, visto che al momento Daniele si starebbe “consolando” con la palestra dopo essere tornato a Verona per un po’. Non è vero tra l’altro che Daniele e la vincitrice del Grande Fratello 16 non si sentono più: proprio lui ha spiegato che “mi ha scritto che sono matto per il tuffo… come se le fosse servito un salto per capirlo” e poi ancora “ho risposto alla domanda per farvi capire che ci sentiamo”. I due insomma sembrano essere amici e nient’altro perché uno interessato non avrebbe mai accettato che Martina vedesse un altro, ammesso che si tratti di indiscrezioni verosimili.

Uomini e Donne, Daniele Dal Moro nuovo tronista?

Recentemente inoltre si stanno diffondendo in rete voci di corridoio che vorrebbero Daniele Dal Moro tronista della prossima stagione di Uomini e Donne, e basta dare un’occhiata ai commenti sotto all’ultimo post pubblicato dalla Nasoni per capire come i fan della coppia hanno reagito. Tutto insomma è avvolto nel mistero e al momento non possiamo che limitarci a constatare ciò che è sotto agli occhi di tutti: Daniele e Martina non si frequentano più e hanno preso due strade diverse.