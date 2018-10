Daniele Bossari e Filippa Lagerback innamoratissimi: “Siamo quasi patetici”

Daniele Bossari e Filippa Lagerback, il Gf Vip li ha salvati dalla crisi

Ancora oggi scopriamo ulteriori dettagli della crisi tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Il matrimonio dopo il Gf Vip li ha uniti ancor di più e oggi la signora Bossari ha parlato di come è cambiata la vita da marito e moglie. In una intervista a Vanity Fair, Filippa ha raccontato ancora una volta che prima del Gf Vip era in crisi con Daniele: “Ero arrivata a un punto della relazione in cui ero disposta a dare la libertà a Daniele, per farlo stare bene. L’avrei fatto con dolore, però non volevo per forza imprigionarlo nel rapporto, solo perché separarci poteva rappresentare un fallimento. C’è stato un momento, grazie a questa crisi, in cui ho realizzato che non volevo la separazione che gli avevo prospettato. A quel punto abbiamo iniziato il nostro percorso di guarigione, molti mesi prima del Grande Fratello Vip”.

Filippa e Daniele innamoratissimi dopo il matrimonio: nessuna crisi di coppia

I fan sono curiosi di sapere come è cambiata la vita di Daniele e Filippa dopo il matrimonio, che c’è stato qualche mese fa. A soddisfare questa curiosità ci ha pensato proprio Filippa: “Trovo ancora un po’ strano dire mio marito…ma le cose sono cambiate, eccome. Prima io e Daniele ci sceglievamo tutti i giorni. Ora, forse poiché ci siamo sposati dopo 18 anni insieme, sentiamo che è un impegno più profondo”. Ma soprattutto, da marito e moglie Daniele e Filippa sono ancora più innamorati: “Ci siamo riscoperti, adesso siamo super innamorati, ci abbracciamo sempre, siamo quasi patetici, Stella si imbarazza, eppure è pazzesco”. Con queste parole, Filippa ha spazzato via qualsiasi voce di crisi che è circolata nelle scorse settimane.

Daniele e Filippa, una lunga storia d’amore: “Mi sono sempre sentita sposata”

Il matrimonio li ha uniti ancor di più, è vero, ma alla fine dei conti è come se fossero sempre stati marito e moglie: “Mi sono sempre sentita sposata con Daniele, anche senza anello sul dito, lo sapevo che era il mio uomo”, ha spiegato Filippa. Pochi giorni fa Daniele ha fatto un bilancio della sua vita dopo un anno dal Gf Vip e dalle parole di sua moglie possiamo capire che li ha resi ancor più forti: “Vederlo stare meglio e sorridere era la mia ricompensa. Si era risvegliata una speranza per noi, è stato un sì per un futuro insieme, per la nostra famiglia. È difficile sposarsi dopo 18 anni, lo so, ma sapevo il pacchetto che prendevo, non avrei avuto sorprese”.