Daniele Bossari e Filippa in crisi? La risposta della Lagerback spiazza

Daniele Bossari e Filippa Lagerback in crisi dopo le nozze? Arriva la replica della showgirl svedese

Nonostante le continue smentite dei diretti interessati, non si placa il gossip sulla presunta crisi tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Le foto di quest’ultimo insieme ad un’altra donna, infatti, hanno spinto numerosi giornali e siti a chiedersi se, per caso, tra di lui e Filippa non fossero già nati i primi problemi dopo le nozze. Secondo il settimanale Oggi, inoltre, fonti vicine alla coppia sembrerebbero confermare questa tesi. Daniele e Filippa, tuttavia, sui social e in pubblico continuano ad apparire felici e innamorati. Possibile dunque che tutte le cose dette sul loro conto siano, in realtà, frutto di un pettegolezzo infondato? A dire la sua sulla questione, pochi minuti fa, è intervenuta la Lagerback in persona. Su Instagram, infatti, la showgirl svedese a risposto ad un commento, chiarendo una volta per tutte la situazione.

Daniele Bossari con un’altra donna? Parla Filippa Lagerback

“Filippa come fate tu e Daniele a sopportare tutte le cattiverie e le sciocchezze che scrivono i giornali? Vi danno tutti già in crisi” ha scritto su Instagram un utente sotto l’ultima foto pubblicata dalla Lagerback. A questo commento, allora, la showgirl ha replicato e, con parole brevi ma concise, ha ribadito ancora una volta di non stare attraversando nessuna crisi col marito. Come fanno lei e Daniele a non dar peso al gossip? A questa domanda Filippa ha replicato affermando: “Amandoci ancora di più”. Il viaggio di quest’ultima in Svezia senza Daniele, di fatto, aveva allarmato i fan. Le sue parole, però, oggi tornano a confermare che nulla è cambiato da quando i due si sono scambiati le loro promesse di amore eterno.

Daniele Bossari ha tradito Filippa Lagerback? Al gossip la coppia risponde col sorriso

A smentire lo scoop sul presunto tradimento c’avevano pensato, fin da subito, Daniele Bossari e Filippa Lagerback in persona pochi minuti dopo l’uscita della notizia. Con un video caricato su Instagram, infatti, i due avevano tranquillizzato i propri fan, facendo vedere a quest’ultimi di non essere per niente turbati dalla questione.