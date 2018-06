Daniele Bossari paparazzato insieme ad un altra donna: le foto della serata e la smentita di lui

A 3 settimane dal matrimonio, Daniele Bossari è stato beccato da Chi in compagnia di un’altra donna. Prima di tirare conclusioni affrettate, però, il giornale ha voluto interpellare il diretto interessato che, ovviamente, ha subito smentito il gossip sul suo conto. Questo tuttavia non ha impedito ad Alfonso Signorini di pubblicare le foto incriminate. Ad onor del vero però, come specificato da Daniele, gli abbracci scambiati con la donna potrebbero essere benissimo quelli dati ad un’amica. Filippa? A quanto pare ha già visto le foto e sa tutto. “È tutto alla luce del Sole” ha infatti spiegato lui “Le foto non dicono nulla. Capisco che dobbiate fare gossip ma questo ma non esiste questo gossip”.

Daniele Bossari e le foto che lo ritraggono in compagnia di un’altra donna, lui spiega: “Non è successo nulla”

Stando a quanto riportato da Chi “Dopo la cena Daniele ha riaccompagnato la ragazza alla sua auto e l’ha salutata nel modo che vedete”. Le foto a cui il settimanale si riferisce le potete vedere scorrendo la gallery che abbiamo creato sotto. Daniele Bossari non ha però gradito le allusioni fatte sul suo conto dal giornale di Signorini, tant’è che, interpellato sulla questione, ha dichiarato: “Non è successo nulla. Stiamo parlando di un’amica. Abbiamo parlato. È durata 20 secondi. Non c’è storia, escludiamo ogni tipo di ipotesi che non corrisponda a realtà”.

Daniele Bossari bacia a stampo un’altra donna? Lui afferma: “Guardando le foto mi sono messo a ridere”

Quando quelli di Chi hanno fatto notare a Bossari che forse, guardando le foto, qualcuno potrebbe pensare che tra lui e la donna ci sia stato un bacio a stampo, Daniele ha subito ribadito: Bacio a stampo? “Ma proprio zero, zero totale” ha ribadito lui “Ci siamo solo abbracciati ma non devo andare oltre con dettagli che non esistono, sapete benissimo cos’è il gioco di prospettiva. Questa è una cosa che implica insinuazioni che non corrispondono a realtà”.