Daniel Sharman, Lorenzo ne I Medici: il gesto per Alessandra Mastronardi

I Medici 2 Lorenzo il Magnifico e Lucrezia Donati: che rapporto hanno Daniel Sharman e Alessandra Mastronardi

Primo lavoro insieme per Daniel Sharman e Alessandra Mastronardi. L’inglese e l’italiana sono stati amanti per finzione, sul set de I Medici 2. E Sharman si è rivelato “un gran signore”, come ci ha confessato la Mastronardi al margine della conferenza stampa della fiction di Rai Uno. Prima di girare la saga sulla famiglia fiorentina, Daniel e Alessandra non si conoscevano e hanno dovuto rompere il ghiaccio sul set, con le scene d’amore più bollenti. E sì, perché sono state a letto le prime scene insieme di Sharman con la Mastronardi. Quelle più difficili per chi recita, ma che per Lucrezia Donati sono diventati più facili e semplici proprio grazie alla presenza e all’aiuto di Lorenzo il Magnifico.

Il gesto di Daniel Sharman per Alessandra Mastronardi

“Daniel è un bravissimo professionista, mi sono trovata molto bene con lui. È un collega generosissimo”, ci ha assicurato Alessandra Mastronardi. “Avevamo scene molto difficili e particolari, che per me sono un po’ tabù, e lui è stato un signore a farmi sentire sempre a mio agio. Sono stata fortunata”, ci ha aggiunto l’attrice lanciata da I Cesaroni. Dunque Sharman è un vero e proprio gentleman, capace di aiutare i colleghi in momenti di disagio e imbarazzo. Ma nulla più di una semplice collaborazione lavorativa tra Daniel e Alessandra: i due sono felicemente fidanzati con altre persone (lui con una ragazza irlandese estranea al mondo dello spettacolo, lei con l’attore inglese Ross McCall).

Alessandra Mastronardi a Gossipetv: “Io e Daniel siamo amici”

“Io e Daniel siamo amici”, ci ha ribadito Alessandra Mastronardi. Che ritroverà Sharman sul set della terza stagione de I Medici, che andrà in onda su Rai Uno nell’autunno 2019. Se nella realtà Daniel e Alessandra sono buoni colleghi, i loro alter ego Lorenzo il Magnifico e Lucrezia Donati sono stati amanti per tutta la vita. Nonostante il matrimonio con Clarice Orsini, l’esponente della famiglia de’ Medici non ha mai smesso di amare Lucrezia. Che, come si legge sui libri di storia, non ha potuto sposare perché troppo povera al suo confronto. La Donati apparteneva ad una delle famiglie più importanti di Firenze ma era l’ultimogenita di una lunga schiera di fratelli e sorelle e per questo il padre non le ha mai fornito la giusta dote.