Alessandra Mastronardi parla finalmente del nuovo fidanzato Ross McCall

Il nuovo fidanzato di Alessandra Mastronardi: l’attrice parla di Ross McCall

A quasi un anno dall’inizio della loro frequentazione, Alessandra Mastronardi ha finalmente rotto il silenzio sul suo nuovo fidanzato. L’attore scozzese Ross McCall che ha preso il posto dell’irlandese Liam McMahon, per il quale l’italiana si è trasferita a Londra qualche tempo fa. Ora Alessandra è rimasta in Inghilterra pure per Ross, che ha conosciuto casualmente dopo la fine del precedente legame. “Io e Ross ci siamo conosciuti tramite amici, poi ci siamo frequentati a Roma sul set di Us, il film scritto e interpretato da lui. Qualche mese dopo è nato l’amore”, ha raccontato L’Allieva al settimanale Confidenze.

Alessandra Mastronardi: “Ross mi fa sentire protetta”

“Ross ha 10 anni più di me, ma io ho sempre avuto fidanzati più grandi, sono attratta dagli uomini più maturi. Lui mi fa sentire protetta e al sicuro”, ha spiegato Alessandra Mastronardi. E in effetti è proprio così: McCall non lascia mai sola la fidanzata. Neppure negli impegni di lavoro in giro per il mondo: l’ha accompagnata a Parigi per la settimana della moda (Alessandra è da anni testimonial Chanel) e anche a Firenze, dove la Mastronardi ha presentato la fiction I Medici 2. “Viviamo insieme e a casa si mangia italiano. Dovevo venire a Londra per mettermi a cucinare, a Roma mangiavo sempre dai miei”, ha confidato la 32enne.

Alessandra Mastronardi pronta per un figlio con Ross?

“Per ora voglio restare a Londra, ma tornerò in Italia se arriverà un bambino. Preferisco il nostro sistema d’istruzione”, ha detto Alessandra Mastronardi. La giovane è pronta ad avere un figlio con Ross McCall? Chi vivrà, vedrà!