Alessandra Mastronardi e il fidanzato Ross McCall: amore con discrezione

Alessandra Mastronardi e Ross McCall stanno insieme ma non si mostrano sui social network

Ormai non è una novità: il nuovo fidanzato di Alessandra Mastronardi è Ross McCall. I due si sono conosciuti sul set del film Us e tra una scena e l’altra si sono innamorati. Per le strade di Roma, dove la pellicola è stata girata, gli attori sono stati beccati dai paparazzi in gesti e atteggiamenti inequivocabili. Baci, abbracci, intime carezze: una passione che ha letteralmente travolto Alessandra e Ross! Che, nonostante tutto, hanno deciso di mantenere un profilo basso su questa relazione. Nessuna conferma o smentita, nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna foto insieme sui social network. Unico vezzo che la coppia si è concessa: il “segui” su Instagram e i numerosi like che si scambiano a vicenda quotidianamente. Insomma, un amore vissuto nella massima discrezione, com’è del resto nello stile della Mastronardi, che da quando è diventata famosa con I Cesaroni non ha mai parlato troppo della sua vita privata.

Prima Alessandra ha amato un altro attore: Liam McMahon

Qualche mese prima di conoscere Ross McCall, Alessandra Mastronardi ha chiuso un rapporto importante: quello con l’attore irlandese Liam McMahon. I due si frequentavano dal 2011, da quando si erano incontrati durante le riprese della mini serie televisiva Titanic. Per il collega, Alessandra aveva addirittura lasciato l’Italia ed era andata a vivere a Londra (dove è rimasta tutt’oggi). La coppia era pronta a sposarsi e ad avere un figlio ma a fine 2017 il legame si è spezzato. I motivi della rottura? Al momento sono ignoti ma la Mastronardi non si è persa d’animo: è tornata a lavoro e qui ha trovato un nuovo, entusiasmante, amore.

Alessandra Mastronardi fidanzato: chi è l’attore Ross McCall

Ross McCall è un attore scozzese di 42 anni. È conosciuto agli appassionati di serie tv per il ruolo di Matthew Keller in White Collar, dove ha recitato al fianco di Matt Bomer. Ma nella carriera di McCall ci sono altre produzioni televisive e tanto teatro. Il gossip si è occupato già in passato della sua vita privata. Prima di conoscere la Mastronardi ha amato la popolare attrice Jennifer Love Hewitt.