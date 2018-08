Alessandra Mastronardi: chi è il nuovo fidanzato Ross McCall

Chi è Ross McCall? Il nuovo fidanzato di Alessandra Mastronardi

Da qualche tempo la bella e talentuosa Alessandra Mastronardi ha un nuovo amore: l’attore Ross McCall. I due sono stati beccati dai paparazzi di Diva e Donna mentre si scambiavano tenere effusioni ma non hanno ancora ufficializzato il loro amore. Per il momento si seguono su Instagram, dove non mancano like reciproci. Ma chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Mastronardi? Ross McCall è un attore scozzese di 42 anni (l’italiana ha invece 32 anni). È conosciuto agli appassionati di serie tv per il ruolo di Matthew Keller in White Collar, dove ha recitato al fianco di Matt Bomer. Ma nella carriera di McCall ci sono altre produzioni televisive e tanto teatro. Il gossip si è occupato già in passato della sua vita privata. Prima di conoscere la Mastronardi ha avuto una relazione con la popolare attrice Jennifer Love Hewitt, terminata però nel 2008.

Dove si sono conosciuti Alessandra Mastronardi e Ross McCall

Com’è intuibile, Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sono innamorati lavorando fianco a fianco. I due si sono incontrati sul set di Us, film prodotto da McCall e girato in Italia lo scorso inverno. A quanto pare tra Alessandra e il nuovo fidanzato si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che i due si sono concessi carezze e tenezze anche dietro le quinte del set. In particolare, durante le riprese del film, Alessandra e Ross si sono goduti una fuga romantica a Fregene dove, sulla sabbia, non sono mancate effusioni piccanti subito beccate dai fotografi della zona. Prima di conoscere McCall, la Mastronardi è stata a lungo legata ad un altro attore, l’irlandese Liam McMahon.

Perché è finita tra Alessandra Mastronardi e Liam McMahon

Per amore di Liam la Mastronardi si è trasferita a Londra. Qui è rimasta a vivere nonostante la rottura con McMahon, avvenuta ad ottobre 2017. I due sono stati insieme per circa sei anni e in più di un’occasione la star de I Cesaroni e de L’Allieva ha parlato di costruire una famiglia con il collega. Ma a quanto pare qualcosa è andato storto e oggi Alessandra è serena accanto al nuovo fidanzato Ross McCall.