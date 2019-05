Dani Osvaldo news e gossip: il calciatore di Ballando con le Stelle ha una nuova fidanzata

Altro che flirt con Veera Kinnunen: Dani Osvaldo si frequenta con un’altra! A lanciare il gossip l’ex moglie italiana del calciatore: la designer di gioielli Elena. La fiorentina, che dallo sportivo ha avuto le figlie Victoria e Maria Helena, ha assicurato al settimanale Oggi che tra l’ex marito e la ballerina di Ballando con le Stelle non c’è nulla di più di un sincero rapporto d’amicizia e stima. Non solo: il cantante starebbe frequentando una modella argentina, la cui identità – almeno per il momento – è top secret. Per ora Dani continua a dichiararsi single, soprattutto perché dopo il movimentato passato amoroso (quattro figli, due mogli e tante relazioni) preferisce andarci coi piedi di piombo.

Le parole dell’ex moglie di Dani Osvaldo su Veera Kinnunen

“A Daniel Veera piace molto: la ammira perché è tosta, lui ti “mangia”. Ma non credo ci sia nulla di più: me l’avrebbe detto, mi ha sempre “aggiornato” sulle sue donne. Ora sta iniziando a frequentare una modella argentina”, ha spiegato Elena alla rivista. Grazie a Ballando con le Stelle Osvaldo è tornato a vivere -seppur momentaneamente -in Italia ed è riuscito a ricucire il legame con l’ex moglie e le figlie, dopo un periodo di lontananza fatto di incomprensioni e varie difficoltà. In un’intervista a Vieni da me Dani ha assicurato che ha partecipato al varietà di Milly Carlucci proprio per stare più vicino alla sua famiglia italiana ed è pronto a regalare, in caso di vittoria, la coppa del programma alle sue bambine.

Oradei e la lite con Veera Kinnunen: Osvaldo non c’entra

Negli ultimi giorni Stefano Oradei, altro volto noto di Ballando con le Stelle, ha chiarito che la recente litigata in strada con la fidanzata Veera Kinnunen ha poco a che fare con Dani Osvaldo. “Daniel non c’entra niente. Io e Veera abbiamo attraversato un periodo difficile. La colpa è stata mia: ho avuto poca fiducia in lei. Ma tra noi può esserci bufera, non guerra: abbiamo vissuto troppe cose meravigliose insieme e tante altre ne verranno“, ha detto il ballerino.