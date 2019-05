Dani Osvaldo di Ballando con le Stelle parla delle figlie a Vieni da me

A pochi giorni dalla finale di Ballando con le Stelle 2019 – prevista per venerdì 31 maggio – Dani Osvaldo ha concesso una lunga intervista a Caterina Balivo a Vieni da me. Dai successi professionali alla vita privata, l’ex calciatore di Fiorentina, Roma e Inter ha parlato dell’intesa ritrovata con l’ex moglie italiana. Proprio qualche mese fa Elena, un’imprenditrice fiorentina, ha ammesso nel programma di Rai Uno di non aver un buon rapporto con l’argentino, dal quale ha avuto le figlie Victoria e Maria Helena, che oggi hanno 9 e 6 anni. Ma nell’ultimo periodo i due ex coniugi si sono ricongiunti per amore delle bambine e proprio per sistemare la delicata faccenda Osvaldo ha accettato la proposta di Milly Carlucci.

Osvaldo: a Ballando con le Stelle per stare più vicino alle figlie

“Ho accettato di fare Ballando con le Stelle per stare più vicino alle bimbe, che vivono a Firenze con la madre. Oggi andiamo d’accordo, va tutto per il meglio. Anche se a me non piace parlare delle cose personali in televisione”, ha spiegato Dani Osvaldo a Vieni da me. “Se vincerò Ballando con le Stelle lascerò la coppa alle bambine. Mia figlia Vittoria fa la ballerina. Sia lei sia Maria Helena fanno il tifo per me e stravedono per Veera Kinnunen”, ha aggiunto il concorrente del varietà di Rai Uno. “Mentre a Vittoria piace la danza Maria Helena preferisce giocare a calcio”, ha sottolineato il 33enne, più che mai orgoglioso delle piccole.

La vita privata di Dani Osvaldo: quattro figli e due ex mogli

Classe 1986, Dani Osvaldo ha avuto il primo figlio a soli 17 anni. Il piccolo Gianluca è il frutto della relazione di gioventù con la connazionale Nina, che lo sportivo ha poi sposato dopo la nascita del bambino. Quando Osvaldo è arrivato in Italia, più precisamente a Firenze, ha sposato Elena, dalla quale ha avuto le figlie Victoria e Maria Helena. Dalla successiva liason con l’attrice argentina Jimena Baròn, Dani ha avuto il quartogenito Morrison. Tra le relazioni finite male pure quella con Benedetta Mazza, modella ed ex gieffina. Oggi Dani è single.