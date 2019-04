Dani Osvaldo e Benedetta Mazza non sono tornati insieme

Dani Osvaldo è single. O almeno così ha detto l’ex calciatore a Mara Venier, durante l’intervista di Domenica In in onda su Rai Uno domenica 28 aprile. A Ballando con le Stelle l’argentino sta lasciando il segno con il suo fascino e in molte vogliono sapere di più della sua vita privata. L’allievo di Veera Kinnunen è sempre stato molto riservato e pure alle domande di zia Mara ha risposto con un certo imbarazzo. Dunque non c’è nessuna donna nella vita del sud americano, che in passato è stato legato alla soubrette Benedetta Mazza, vista di recente al Grande Fratello Vip. Proprio nelle ultime settimane si è parlato di un incontro segreto tra i due, avvenuto nella Capitale, ma a quanto pare non c’è stato alcun ritorno di fiamma, così come sperato dai fan.

La vita privata di Dani Osvaldo prima di Ballando con le Stelle

Quella tra Dani Osvaldo e Benedetta Mazza è stata una storia magica e travolgente. Tanto che per amore del calciatore l’ex Professoressa de L’Eredità ha addirittura lasciato per un breve periodo l’Italia per trasferirsi in Argentina. Quando la storia si è bruscamente interrotta, a causa di diversi e numerosi problemi legati alla convivenza, Benedetta ha fatto poi rientro a Parma, la sua città natale. Prima di incontrare la Mazza, Osvaldo ha avuto altre relazioni importanti che hanno cambiato la sua vita. L’ex attaccante, oggi musicista, è stato sposato due volte e ha quattro figli.

Dani Osvaldo: quattro figli e due matrimonio per il calciatore

Classe 1986, Dani Osvaldo ha avuto il primo figlio a soli 17 anni. Il piccolo Gianluca è il frutto della relazione di gioventù con la connazionale Nina, che lo sportivo ha poi sposato dopo la nascita del bambino. Quando Osvaldo è arrivato in Italia, più precisamente a Firenze, ha sposato Elena, dalla quale ha avuto le figlie Victoria e Maria Helena. Dal successivo rapporto con l’attrice argentina Jimena Baròn, Dani ha avuto il quartogenito Morrison.