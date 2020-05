Damante e De Lellis, oggi anniversario speciale: la sorpresa di Andrea

Andrea Damante e Giulia De Lellis, oggi giorno speciale per la coppia: l’anniversario

Oggi è un giorno speciale per i Damellis e per i loro fan che non hanno mai smesso di credere nel loro amore. Giulia De Lellis e Andrea Damante oggi festeggiano una ricorrenza importante e che ha dato inizio a tutto, di fatto. Sono trascorsi ben quattro anni dal giorno in cui si sono scelti a Uomini e Donne e quel giorno era proprio il 20 maggio 2016. Una data che è ben impressa nei ricordi dei fan, che da stamattina stanno inondando i social con foto e video di quel giorno, ma impressa anche nei ricordi di Giulia e Andrea. I due si sono ritrovati da pochi mesi e quindi possiamo immaginare che vivranno questo giorno in modo ancor più speciale, nonché insieme. E Andrea ha voluto festeggiare l’anniversario della scelta a Uomini e Donne in un modo molto dolce.

Damante fa una sorpresa a Giulia per l’anniversario della scelta a Uomini e Donne

Il primo gesto è arrivato in prima mattina, quando Giulia ha postato una foto di un mazzo di rose rosa e di sicuro è stato un regalo del suo Dama. Ma non è tutto. In una foto pubblicata tra le stories su Instagram da Andrea si vede Giulia intenta a leggere un biglietto, con un sorriso stampato sul volto. Sul tavolo davanti a lei c’è una scatola a forma di cuore, dei petali di rosa rossi e anche alcuni palloncini. Hanno iniziato la giornata ricordando il giorno in cui è ufficialmente iniziato il loro amore e da quando sono tornati insieme il 20 maggio è di nuovo una data importante per loro, da festeggiare. Vedremo nel corso della giornata se ci saranno altre sorprese!

Giulia e Andrea di nuovo inseparabili, i Damellis uniti più di prima

Ricordiamo che Giulia e Andrea hanno trascorso insieme la quarantena a Roma, a casa De Lellis, e si sono separati per pochissimi giorni. Se Damante è ripartito per Milano appena è stato possibile, Giulia lo ha raggiunto dopo pochi giorni a Milano. E sono diventati di nuovo inseparabili. Stanno vivendo la fase 2 a casa di Andrea, che però adesso sa anche un po’ di Giulia visto che ha iniziato a dare un tocco personale alla casa. Un esempio? Una bella scritta luminosa con le sue iniziali!