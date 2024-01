Dal Moro in una serata contro la violenza: Lucarelli lo demolisce

Selvaggia Lucarelli insorge contro Daniele Dal Moro. Alcune ore fa, è stata diffusa la locandina di una serata a Verona contro la violenza sulle donne dedicata alla memoria di Chiara Ugolini, la ragazza originaria di Bardolino uccisa nel 2021 dal suo vicino di casa. Trattasi di un evento benefico previsto per il prossimo 20 gennaio, in supporto di associazioni come “Casa delle donne maltrattate”. Come conduttore della serata, è stato scelto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro, nato e cresciuto proprio a Verona. Una scelta che sta facendo molto discutere, portando all’intervento di Selvaggia Lucarelli.

Poco fa, la giornalista ha pubblicato un lungo post per commentare la vicenda, scagliandosi duramente contro Dal Moro. La Lucarelli ha infatti ricordato che l’imprenditore è stato squalificato dal Grande Fratello Vip a causa di alcuni atteggiamenti ritenuti aggressivi contro la sua fidanzata, Oriana Marzoli. All’epoca, la venezuelana difese il ragazzo, spiegando come i due stessero solo giocando e scherzando tra di loro. Tuttavia, la nuova linea editoriale adottata ai tempi dal GF Vip portò alla squalifica immediata di Daniele, al quale non fu nemmeno data la possibilità di spiegare in puntata esattamente cosa fosse successo.

Selvaggia Lucarelli contro Daniele Dal Moro: cosa sta succedendo

Ma, quello della squalifica non è stato l’unico episodio citato da Selvaggia. Com’è noto, Oriana e Daniele sono stati protagonisti di vari tira e molla fuori dalla Casa, l’ultimo dei quali risalenti a questo Natale. Durante i periodi di rottura, il veronese si è più volte sfogato sui social, lasciandosi andare ad esternazioni spesso inopportune. In particolare, la Lucarelli ha citato una storia di Dal Moro risalente allo scorso novembre, quando, dopo essersi lasciato con la Marzoli, ha pubblicato un video ambiguo con un accendino a forma di pistola, dicendo di non avere più nulla da perdere. Ecco le parole della giornalista:

Non ho capito se è uno scherzo. C’è una serata a Verona con Lucia Annibali e Alessandra Moretti in ricordo di Chiara Ugolini condotta da DANIELE DAL MORO. Per chi non lo sapesse Daniele Dal Moro è stato espulso dal Gf dopo aver preso per il collo una ragazza, ma è noto anche per atteggiamenti collerici fuori dalla casa, ha rivolto insulti omofobi, in una storia di questa estate mostrava una pistola dopo che si era mollato con la fidanzata (diceva di non aver più niente da perdere, poi disse che era un accendino) e via dicendo. Ora, la domanda è: chi ha pensato che fosse il conduttore adatto?

Al tal proposito, Selvaggia ha affermato di aver contattato Oriana ai tempi per sapere la sua opinione riguardo il video in questione. A quanto pare, l’ex vippona aveva risposto che, sebbene sapesse che si trattava di un oggetto finto, si sarebbe comunque spaventata. La giornalista non si è certamente fermata lì ed è andata avanti condividendo alcuni estratti delle dirette twitch di Daniele, in cui era solito parlare in maniera molto irruenta. Inoltre, ha ricordato anche vecchie polemiche che hanno coinvolto Dal Moro, come quelle risalenti al suo periodo da tronista a Uomini e Donne, dove fu criticato per aver pesato alcune sue corteggiatrici.

Daniele Dal Moro si difende dagli attacchi della Lucarelli

A seguito dell’attacco, Daniele ha pubblicato un threads, in cui ha scritto: “Lucarelli sai perché chiamano quelli come me a condurre e non quelle come te.. Perché tu gratis non ci vai, nemmeno per beneficenza”. Questa l’unica risposta di Dal Moro per ora, il cui ruolo di conduttore all’evento previsto per il 20 gennaio potrebbe essere ormai in bilico. Nei dibattiti sui social riguardo la vicenda, le opinioni sono contrastanti: alcuni concordano con Selvaggia, ritenendo Dal Moro inadeguato a condurre un evento di tale tematica; altri, invece, fan dell’ex vippone, si sono schierati in sua difesa. Pur riconoscendo alcuni comportamenti discutibili del passato, sostengono che non si possa etichettarlo come uomo violento e considerano diffamatorie tali accuse.