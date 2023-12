Dal Moro e Oriana, follie: crac prima di Natale e annuncio surreale

Ennesima rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Continua il tira e molla tra gli ex gieffini. Su Threads il ragazzo ha spiegato qual è stata la causa del litigio questa volta.

Il giovane si è scatenato sui social arrabbiandosi per una serie di atteggiamenti avuti dalla Marzoli, seppur lei aveva detto, in una recente intervista, che, nonostante le divergenze caratteriali, erano fatti per stare insieme. Ora lui ha fatto anche un annuncio per cercare una ragazza con cui passare il Capodanno.

“Dovevo andare a Madrid per Natale, avevo comprato il biglietto d’accordo con Oriana. Poi lei mi ha lasciato, mi ha detto di non cercarla mai più, che gli ho rovinato la vita, che gli dà fastidio perfino la mia voce e che vorrebbe morire piuttosto che stare con me. Penso che sia sufficiente. Ora basta ca*armi il ca**o“

Ha scritto Daniele, facendo intendere che lei lo abbia lasciato senza una motivazione precisa, nonostante avessero deciso di festeggiare il Natale insieme. Poi ha continuato, parlando anche di una presunta convivenza.

“Ah, e avevo proposto di andare a vivere sia a Milano che addirittura a Madrid ma non è servito. Quindi per favore basta, basta dirmi di prendere e andare, è come Ibiza, è stata categorica ma soprattutto ha espresso categoricamente quanto non mi sopporti e quanto stia male con me. Io cerco l’amore, quello vero“

Secondo Daniele, i vari tentativi di riavvicinamento sono stati inutili, lui sembra convinto del fatto che la storia con la Marzoli sia definitivamente giunta al termine. Ma nessuno ci crede. Ormai questi battibecchi tra i due sono all’ordine del giorno e poi, alla fine, tornano sempre insieme.

Questa volta, però, forse per dare più credibilità alla sua decisione, Daniele ha fatto anche un annuncio pubblico per cercare l’anima gemella.

“33 anni single di Verona capelli castani occhi verdi benestante simpatico e generoso cerca proposte per il 31?! No estero ho problemi con il passaporto“

Dal Moro ha deciso di buttarla sul ridere, ma nonostante l’annuncio, nessuno crede che la rottura sia definitiva. Infatti molti ritengono che sia una mossa da parte del ragazzo per attirare l’attenzione dell’ex, che finora ancora non gli ha risposto pubblicamente.

La storia tra Daniele e Oriana

I due si sono conosciuti durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip e già all’interno del programma la storia è stata abbastanza tormentata. Sin da subito tutti hanno notato i caratteri forti di entrambi che spesso tendono a farli litigare.

In una recente intervista, Oriana aveva raccontato che, in cuor suo, sapeva che l’amore che li lega è troppo forte e che ogni volta che giurano di lasciarsi, poi puntualmente tornano insieme, nonostante le forti litigate.

Dopo i messaggi su Threads di Daniele, lei ha preferito augurare buon Natale a tutti, non rispondendo al ragazzo. Forse perché sa che non è finita definitivamente, seppur questa storia incomincia ad annoiare coloro che li seguono.