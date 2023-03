Dopo lo sfondone di Claudio Lippi della scorsa settimana, Francesca Fialdini ha voluto fare dei chiarimenti a Da Noi… a Ruota Libera nella puntata in onda domenica 26 marzo. Riassumendo rapidamente: Lippi, ospite in studio, si era rivolto al giovane Amaral, che ha dei capelli afro, chiedendogli se fosse italiano per poi avventurarsi in una battuta ridicola: “Lui è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nel lato umano, cioè è un essere umano, non è un primate (in riferimento alla capigliatura del ragazzo)”. Immediatamente sul conduttore si è abbattuta un’ondata di sdegno e una pioggia di accuse che lo hanno definito razzista.

Quando c’è stato lo scivolone, la Fialdini ha cambiato rapidamente argomento, evitando di commentare a caldo il fattaccio. Lo stesso Amaral, basito, è rimasto impietrito e non ha detto nulla. A distanza di una settimana, la conduttrice e il giovane sono intervenuti. Amaral ha raccontato di non aver capito bene cosa fosse accaduto durante la diretta (in effetti l’uscita è stata talmente spiazzante che lì per lì si è fatto fatica a credere di aver udito una simile sciocchezza).

“Esco dallo studio, viene Claudio Lippi e mi chiede se mi fossi offeso, insomma tenta di chiarire con me. La polemica non dipende da me, non è partita da me”, ha spiegato il ragazzo italo-brasiliano che ha aggiunto di non essersi offeso. “Credo che siano parole comunque non belle” ha chiosato, dicendo poi di essersi chiarito con Lippi perché ha compreso che l’intenzione del presentatore non era quella di metterlo in imbarazzo o di offenderlo.

Si è trattato soltanto di un “modo di far comicità piuttosto superato”, ha commentato Francesca Fialdini che ha mostrato poi la foto scattata a lippi e Amaral durante il chiarimento avvenuto dietro le quinte del programma.

La timoniera di Da Noi… A Ruota Libera ha quindi concluso: “In questo momento così folle di comunicazione, sui social, è passato lui (indica Amaral, ndr) per razzista, perché secondo qualcuno avrebbe accettato questa battuta, e sono diventata razzista anche io quando, da quattro anni, qui, in questo studio, non faccio altro che raccontare storie di inclusione. Però il fatto è che ve la siete presi con lui e tutto questo è fuori dalla realtà”.

Le pessime uscite a Da Noi… A Ruota Libera e a Domenica In

Poche ore prima della battuta di Lippi, sempre su Rai Uno, si è sviluppata un’altra dinamica che ha innescato una marea di critiche e proteste. Vittorio Sgarbi, ospite a Domenica In, ha detto che tutte le “ragazze del 2000 sono delle tr*e”. Il tutto mentre durante la chiacchierata in studio ha avuto al fianco le sue due figlie, Alba e Evelina. Quest’ultima, tra l’altro, è nata proprio nel 2000.