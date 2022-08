Da Ken umano a Barbie: “Cerco un italiano per diventare mamma”

Rodrigo Alves, il famoso Ken umano di origini inglesi e brasiliane, ha completato la sua trasformazione in Barbie. Oggi la 39enne, vista spesso nella tv italiana nel salotto di Barbara d’Urso, si fa chiamare Jessica Alves. Per diventare come la bambola più famosa al mondo ha speso una vera fortuna e si è sottoposta a oltre 90 interventi chirurgici. La donna ha sborsato oltre un milione di euro. La diretta interessata l’ha definito il prezzo della felicità, per avere finalmente la vita – e il corpo – che ha sempre desiderato.

Ora Jessica Alves ha un altro sogno da realizzare: quello di diventare mamma. “Voglio un amore e una famiglia vera”, ha dichiarato alla rivista Nuovo. In passato si era fatto avanti Giacomo Urtis, chirurgo dei Vip ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ma poi il progetto è sfumato.

L’ex Rodrigo Alves ha dunque dichiarato:

“Giacomo è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano”

Qualcuno accoglierà l’appello di Jessica Alves? Al momento i corteggiatori non mancano ma secondo la soubrette vogliono tutti divertirsi mentre lei vuole mettere su famiglia e realizzarsi nel privato dopo aver sofferto per tanti anni di bullismo.

La trasformazione da Ken umano a Barbie

Rodrigo Alves ha detto addio al Ken umano: oggi è a tutti gli effetti una donna, una vera e propria Barbie. Di recente è stata ospite al programma tv Morning News, raccontando la sua trasformazione. Jessica ha confidato di sentirsi soddisfatta al 95%. Quello che le manca ancora per sentirsi a proprio agio con il suo nuovo corpo e il suo nuovo viso sarebbe quel naso che vorrebbe modificare ancora ma che non potrà toccare in alcun modo.

I medici, che l’hanno già sottoposta ad un totale di 90 interventi, l’hanno avvisata delle possibili tragiche conseguenze di un’operazione simile. Se dovesse anche mettersi a modificare (ulteriormente) il setto nasale potrebbe infatti rischiare di morire.

“Dicono che se mi toccano il naso, questo diventerà nero, morirà e collasserà”, ha commentato senza troppi giri di parole Alves. I problemi sono proprio legati al fatto che il povero naso dell’ex gieffino del Grande Fratello di Barbara d’Urso è già stato toccato almeno una decina di volte in passato. Ulteriori ritocchi potrebbero dunque seriamente compromettere una situazione già molto delicata.