Curon 2 anticipazioni, news e gossip di Margherita Morchio

Curon 2 ci sarà? News sulla seconda stagione della serie italiana Netflix

Curon 2 potrebbe diventare realtà. Soprattutto dopo il successo che è riuscito a riscuotere. In Italia e non solo. La seconda stagione potrebbe avere sempre come protagonisti i gemelli Mauro e Daria, che sono giunti nel misterioso paesino dell’Alto Adige dopo una serie di strani eventi, che sono aumentati non appena vi hanno messo piede. Scompare la loro mamma! Si sono messi sulle sue tracce, andando incontro alla conoscenza disturbante del loro lato più oscuro. I misteri attorno al campanile sono tutt’altro che finiti, per questo si potrebbe pensare alla realizzazione di una seconda stagione di Curon su Netflix. Ma Margherita Morchio – l’attrice che interpreta Daria – ha appena spiegato che non bisogna correre troppo, considerato che, al momento, non si è parlato della stesura della trama di Curon 2. Lei, ovviamente, vorrebbe che ci fosse una seconda stagione perché questa è stata per una delle esperienze più belle che abbia mai vissuto. Non solo perché ha conosciuto nuovi posti e nuove persone (ha legato particolarmente con Juju Di Domenico), ma anche perché ha imparato molto recitando al fianco di grandi attori.

Margherita Morchio parla di Curon 2: cosa c’è da sapere?

Nonostante le numerose critiche, è innegabile il successo di Curon – La Leggenda del Campanile. È facile da prevedere dunque una seconda stagione. Margherita Morchio ha però spiegato, durante la sua intervista a FanPage.it, di andarci molto cauti: “Non so ancora niente sulla possibilità di una seconda stagione. Io però ci spero tantissimo perché sarebbe un’esperienza stupenda. Però davvero, non c’è ancora nessuna notizia in merito, possiamo solo incrociare le dita e sperare”. Margherita Morchio, grazie all’ulteriore popolarità che le ha donato Curon, è tra le attrici più seguite su Netflix: questo è possibile anche grazie al film Succede, in cui interpreta Meg. Non riesce ancora a credere a quello che le sta succedendo nell’ultimo periodo, non avrebbe mai immaginato un simile successo derivante da Netflix. Ha solo vent’anni e una carriera dove inserire altre incredibili esperienze lavorative.

Gossip dal set di Curon: il rapporto speciale di Margherita Morchio e Juju Di Domenico

Intervistata da Netflix (in basso troverete il video intero), Margherita Morchio ha parlato anche di gossip provenienti dal set. Con chi ha instaurato un solido rapporto? Con Micki (interpretata da Juju Di Domenico): tra di loro c’è stato un bacio che ha fatto un gran chiacchierare. All’interno della serie Netflix, Daria è riuscita a far breccia nel cuore di numerosi personaggi, nonostante non abbia un carattere proprio facile, come ha spiegato lei stessa: “La mia scena preferita è quella girata fuori dalla scuola, quella in cui il carattere di Daria esce fuori. Sono diversissima da lei”. A Fanpage.it ha tenuto a sottolineare le differenza fra lei e il personaggio che interpreta: “Sono una ragazza molto timida e introversa, ma se si ha voglia e tempo di conoscermi si capisce che non lo sono così tanto”.

Trama Curon: una storia oscura che deve essere ancora approfondita. La seconda stagione non deve essere solo un’ipotesi

Curon Venosta è un paesello dell’Alto Adige dove tutti i cittadini sono legati da una terribile leggenda. Inizialmente, i due gemelli Daria e Mauro non credono a quello che i ragazzi del posto raccontano, fino a quando non si troveranno davanti a fatti estremamente pericolosi, inspiegabili, che lasceranno entrambi impotenti… come la sparizione della loro madre! Curon, inoltre, ha delle influenze negative su ogni essere umano: riesce a tirar fuori il lato oscuro (chiamato “lupo malvagio” all’interno della serie), quello che si cerca sempre di nascondere e che potrebbe rivelarsi distruttivo, pericoloso persino per le persone a cui si vuole bene. Questa storia di Curon verrà approfondita con l’ipotetica seconda stagione? Alcune parti della leggenda potrebbero venire meglio chiarire e arricchite.