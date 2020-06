Curon Netflix difficoltà e critiche, risponde Federico Russo

View this post on Instagram

Grazie a tutti per i commenti positivi e in particolare costruttivi. È stato bello vedere un interesse del pubblico su un progetto “nuovo” e “diverso”. I commenti sono stati positivi e negativi, questo come sempre, dopo tutto il bello del cinema è la soggettività e il pensiero libero sull’opera. Per me personalmente è stato un percorso di crescita, soddisfatto del lavoro avendo vissuto anche le difficoltà che ci sono state e allo stesso tempo motivato nel migliorare ancora di più. Perciò grazie a voi e grazie al pubblico che ha investito del suo tempo per noi. Pubblico una foto nostra perchè se non ci fosse Daria non ci sarebbe Mauro e cosi di conseguenza. Mando un abbraccio e un ringraziamento ulteriore ad ognuno degli spettatori e al loro interesse. Fede. ????????