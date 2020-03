Cucuzza, confidenze su Clizia e Paolo: cosa accadrà al rapporto dopo il Gf

Michele Cucuzza, tutta la verità su Clizia e l’amico Paolo Ciavarro: l’amore dopo il GF Vip come andrà? Lei è davvero innamorata? La differenza di età sarà un problema? Il giornalista a ruota libera

Michele Cucuzza torna a parlare del Grande Fratello Vip. Il giornalista è intervenuto a ‘Non succederà più’, trasmissione radiofonica di Radio Radio condotta da Giada De Miceli. L’ex conduttore de la Vita in Diretta ha detto di essere stato sorpreso in positivo dall’esperienza durata poco più di un mese. “Sono una persona che in tv ha fatto di tutto. Mi mancava un reality ed essendo molto versatile ho detto di sì”, ha confidato, rimarcando di non essersi per nulla pentito della scelta di partecipare allo show. Spazio poi a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la coppia sbocciata nella Casa di Cinecittà. Si amano sul serio? La storia ha chance di proseguire dopo la fine del programma? Peserà la differenza d’età? Cucuzza ha risposto a tutto.

GF Vip 4, Michele Cuccuzza: “Io penso che Paolo sia profondamente innamorato”

“Io penso che Paolo sia profondamente innamorato”, ha dichiarato Cucuzza. E lei? Ricambia? Il pubblico è diviso e secondo alcuni lei non sarebbe concentrata sui sentimenti quanto lui. “Sono innamorati in egual misura e spero che possano essere felici”, ha detto Michele. Si passa alla questione età della Incorvaia. Sarà un problema la differenza anagrafica? “Ma che? Facciamo l’anagrafe quando parliamo di sentimenti? Non scherziamo”, ha tagliato corto. Insomma, per il giornalista la coppia durerà anche dopo il Grande Fratello Vip.

“Penso che Paolo possa vincere, ma tifo Antonio Zequila, un amico ritrovato”

Spazio infine al papabile vincitore dello show: “Penso che Paolo possa vincere. Giovane, bello, ha ottimi rapporti con tutti, ha grande equilibrio. Personalmente però tifo per un amico ritrovato nella Casa che è Antonio Zequila, che è stato ospite da me parecchie volte quando conducevo la Vita in Diretta”.