News GF, Cucuzza: “Strategie? Adriana ha leadership, la Elia sa recitare”

News GF, Michele Cucuzza si svela sulle strategie all’interno della Casa: chi sta giocando una parte?

A parlare di strategie che potrebbero esserci all’interno della Casa del Grande Fratello Vip oggi è Michele Cucuzza. In una nuova intervista sul sito ufficiale del programma, l’ex concorrente rivela cosa pensa realmente su alcuni gieffini presenti ancora nel reality. In particolare, viene chiesto al giornalista la sua opinione su quanto sta accadendo attualmente nella Casa. Abbiamo visto Antonella Elia litigare animatamente con Patrick Ray Pugliese, nel corso di questa settimana. La situazione è degenerata durante la puntata andata in onda ieri, durante la quale Adriana Volpe si è apertamente schierata con il gieffino. Questo suo gesto non ha provocato una reazione pacifica da parte di Antonella, che ha definito Adriana ‘un mostro’. Gli umori si sono scaldati abbastanza nel reality e ora viene chiesto a Cucuzza chi, secondo lui, starebbe giocando una parte. Michele non ha dubbi sugli attuali ruoli che ci sono all’interno della Casa e prende immediatamente le difese della Volpe. Non solo, l’ex concorrente spende anche belle parole nei confronti di Patrick.

Michele Cucuzza dopo il Grande Fratello Vip: le parole su Adriana Volpe, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese

“Adriana ha leadership, attitudine a dirigere un gruppo, è una qualità. Non è un difetto, un’attitudine. Non c’entra niente con le strategie“, dichiara oggi Cucuzza nella sua intervista. A detta di Michele, il gruppo avrebbe riconosciuto nella Volpe “il proprio leader”. Il giornalista vede, invece, Patrick come una persona molto dolce e simpaticissima. Ovviamente riconosce che il gieffino ha un carattere forte, ma non sa dire se ci siano stati dei toni bruschi nelle liti con la Elia. E proprio su quest’ultima rivela: “È una mia vecchia amica, un’ottima attrice e, secondo me, sa recitare in una maniera divina”. A questo punto, Cucuzza racconta un episodio su Antonella: “Una sera ci siamo divertiti da pazzi perché lei fingeva di saper leggere i fondi del caffè, inventava tutto in maniera così plausibile!”

Grande Fratello Vip 4, il pronostico di Michele Cucuzza: chi potrebbe vincere

Ma chi potrebbe vincere questo Grande Fratello Vip 4? Cucuzza fa il suo pronostico e tra gli uomini pensa al nome di Antonio Zequila, con cui riesce a farsi delle grandi risate. Mentre per quanto riguarda le donne nomina Adriana, in quanto ha la capacità di diventare leader. Ammette di provare una particolare simpatia nei confronti di Licia Nunez e ricorda che anche Clizia Incorvaia ha i suoi valori e meriterebbe, dunque, di vincere.