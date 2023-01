Lorella Cuccarini ha deciso di aprire l’anno nuovo inaugurando un nuovo format sul suo canale Youtube. “M’intervisti tu”, questo il nome della serie di video, è come suggerisce il titolo una serie di interviste alla stessa Cuccarini, che dopo aver intervistato molti ospiti nei mesi scorsi da questo momento in poi prenderà il loro posto, con un vero e proprio scambio di ruoli.

Nel primo episodo di questa nuova serie ad avere l’onore di intervistarla è stato Matteo Mancini, uno dei suoi più cari amici. Con Mancini, fra le altre cose, Lorella Cuccarini ha avuto occasione di parlare in modo particolare del rapporto che la lega ad alcune celebri colleghe e amiche.

Si è partiti in quarta con una rivelazione inedita su Maria De Filippi, con la quale collabora nel corpo docenti delle trasmissione Amici a partire dal 2020:

Sì, sono stata io ad andare da Maria, perché era un momento complesso, un momento in cui avevo lasciato un’esperienza che mi aveva lacerato, perché è stata molto difficile. Avevo voglia di parlare con qualcuno, con una persona con cui malgrado non conoscessi sentivo che avrebbe potuto ascoltare, ci sono andata solo per fare una chiacchierata in realtà. E poi parlando del più e del meno a distanza di tempo mi ha richiamato e mi ha detto ‘ma tu Amici lo faresti?’. Io le ho detto certo che sì, ed è cosi che è nata la nostra collaborazione.

La brutta esperienza vissuta da Lorella Cuccarini, nel caso specifico, era avvenuta in Rai. Sulla rete concorrente di Mediaset, la ballerina aveva condotto l’edizione 2019-2020 al fianco di Alberto Matano, trasmissione per la quale però non era stata confermata nonostante i buoni dati di ascolto.

Ad ogni modo, Lorella Cuccarini ha anche avuto da dire molto altro su Maria De Filippi e sul rapporto con lei. Interrogata dall’amico riguardo alla conduttrice di Amici, l’intervistata ha risposto:

“Maria è una prof fantastica. E anche una collega certamente, perché il rispetto che lei ha nei miei confronti è un rispetto da collega. Però Maria è una donna da cui imparare tantissimo, è una donna che c’è sempre, è una donna che sa stare davanti alle quinte, che sa stare dietro le quinte. Riesce sempre a dire la cosa giusta al momento giusto, non perde mai la pazienza. E ne pensa una più degli altri sempre. E ha ragione, sempre.”

I commenti di Lorella Cuccarini sulle altre colleghe

C’è stato spazio anche per parlare un po’ di personaggi come Ilary Blasi, Silvia Toffanin e anche Ambra Angiolini. Discutendo della ex moglie di Francesco Totti, Lorella Cuccarini ha per esempio dichiarato:

“Anche Ilary è sicuramente una collega. Di lei mi piace essere questo suo essere così fuori dagli schemi, nel senso che è una donna che si toglie le scarpe, che si toglie gli orecchini, che dice quello che pensa. Cioè, è un po’ quello che mi piacerebbe fare ogni tanto.”

Solo elogi anche per la presentatrice di Verissimo, che Lorella Cuccarini ha definito in questi termini:

“Bella Silvia, è sicuramente una collega che amo moltissimo, devo dire che oggi è forse la più brava in assoluto a fare le interviste. Io ogni volta che mi chiama vado con piacere. Sa mettere a proprio agio l’intervistato, è una persona che sa ascoltare, è una persona che sa tirare fuori le emozioni e non tutti sono capaci.”

Dulcis in fundo, Lorella Cuccarini ha avuto parole smielate anche per Ambra Angiolini, reduce dalla sua prima esperienza ad X Factor in veste di giudice. Su di lei ha dichiarato:

“Mi piace moltissimo, perché ha saputo reinventarsi, crescere, ha saputo tirare fuori il meglio di sé partendo da una situazione tutto sommato svantaggiosa, perché era sempre trattata in modo un po’ superficiale, e invece è andata alla grande. E oggi mi piace anche molto in X Factor la trovo molto vera, molto genuina, molto autentica.”

Tutti commenti evidentemente molto positivi, ma d’altra parte non avrebbe potuto andare diversamente. Chi lo sa, per esempio, cosa ne pensa oggi Lorella Cuccarini di un’altra collega come Heather Parisi: viene da pensare che nei suoi confronti non si esprimerebbe certo con gli stessi termini!