Le anticipazioni di C’è posta per te fanno sapere che l’edizione 2023 partirà con un tradimento coniugale. Questa volta Maria De Filippi accoglie una moglie intenta a riconquistare il proprio marito dopo averlo tradito. Ci sono storie commoventi che strappano sempre qualche lacrimuccia ai telespettatori e poi ci sono questi momenti caratterizzati da tradimenti e da persone che tentano di ricostruire un rapporto dopo aver commesso un errore. Queste sono le storie che tengono il pubblico di Canale 5 incollato al piccolo schermo per tutto il tempo.

Questo perché il telespettatore vuole scoprire se chi è stato tradito riuscirà a concedere il suo perdono oppure no. Durante la scorsa edizione aveva catturato l’attenzione di tutti la giovane Alessia Quarta, che dopo il programma si è ritrovata con la vita completamente cambiata, in positivo. E mentre Maria prepara la scena per presentare un ospite big internazionale, ecco che nello studio arriva Stefano nel corso della puntata di sabato 7 gennaio 2023. A chiamare, attraverso la trasmissione, l’uomo è stata sua moglie.

Quest’ultima ha scelto di chiedere l’aiuto della De Filippi a C’è posta per te 2023 per ricucire il rapporto con il marito. A Stefano la donna deve chiedere perdono per via di un suo tradimento. L’uomo racconta la dinamica del tradimento che ha subito: “Doveva capirlo prima di fare determinate azioni. Prima che la trovassi io sotto casa di questa persona e lei sopra”. Come sempre Maria non si perde d’animo e percorre ogni tipo di strada per cercare di riportare la pace in questa coppia.

Stefano appare come una persona dolce, che ha perso ormai la fiducia verso sua moglie. Nonostante questo, non pare essere poi così irremovibile. “Lei è una serpe”, commenta però. Di sicuro dà del filo da torcere alla padrona di casa, che tenta di farlo riflettere e di riportarlo sui suoi passi. Riesce nell’impresa? Per scoprirlo bisognerà attendere la puntata che andrà in onda domani in prima serata. E c’è grande attesa da parte dei telespettatori di Canale 5, in quanto da sempre quello di Maria è un programma che appassiona e raccoglie di fronte al piccolo schermo milioni di persone.

Il pubblico quasi sempre sta dalla parte di chi è stato tradito, a cui spesso consiglia di non tornare indietro e di rifarsi invece una nuova vita. Dunque, la moglie di Stefano non raccoglierà sicuramente consensi da parte del telespettatore. A Maria, però, interessa far ricredere chi si trova seduto in studio di fronte alla famosa busta.