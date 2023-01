Tutto pronto per la nuova stagione di C’è posta per te. Sabato 7 gennaio 2023, data di inizio del people show timonato da Maria De Filippi, è ormai alle porte. E, a proposito delle puntate inedite che allieteranno il pubblico di Canale Cinque, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha sganciato una news alquanto allettante circa uno dei super ospiti che si vedranno a breve nel programma. Di chi si tratta? Di una star hollywoodiana di origini sudafricane, vale a dire la statuaria Charlize Theron, attrice classe 1975. Dunque la moglie di Maurizio Costanzo, per l’ennesima volta, è riuscita a mettere a segno un colpaccio e a portare in Italia un volto di livello globale.

Sempre restando in tema ospiti esteri, altro volto attesissimo, che già è stato protagonista in passato nella popolare trasmissione della rete ammiraglia Mediaset, è Can Yaman. La star turca di DayDreamer – Le ali del sogno e di Viola come il mare sarà di nuovo alla corte di Queen Mary per dare manforte ad alcune persone ‘ordinarie’ invitate dal programma. Spostandosi sul versante dei divi italiani, la stagione 2023 di C’è posta per te ospiterà anche Luca Argentero e Stefano De Martino, ‘creatura’ televisiva sbocciata proprio sotto l’ala protettrice di Maria De Filippi. Inoltre sarà protagonista in una puntata anche Massimo Ranieri.

C’è posta per te, il nuovo postino è Giovanni Vescovo

Giovanni Vescovo, 30 anni, andrà a rimpolpare il cast dei postini in forza alla trasmissione. Trattasi di un volto non ‘vergine’ dal punto di vista televisivo; è infatti stato tra i corteggiatori di Uomini e Donne di Sonia Lorenzin.

C’è posta per te campione di ascolti, ma che fatica per Maria

In passato la conduttrice pavese, parlando del people show, aveva spiegato che tra i programmi che conduce è quello che le “toglie più energie”. “È faticoso prepararlo e condurlo. Forse è per questo che nei suoi confronti ho un atteggiamento protettivo”, spiegava ‘Queen Mary’, che aggiungeva che C’è posta per te era, e quindi è, lo show a cui doveva dedicare maggiore attenzione. Fatica ripagata dalle soddisfazioni che le regala. “Non solo per gli ascolti – ha sottolineato –: riuscire a mettere pace tra persone che non si parlano da anni è bellissimo. È una specie di servizio pubblico dei sentimenti. C’è posta per te è come una cioccolata calda, rassicurante: la gente sa che lì non ci sono fregature”.

Lui mi dice sempre di non guardare i programmi della concorrenza, di non farmi del male. Ma non so resistere, la curiosità è troppo forte. Così la scena è più o meno sempre questa: in una stanza ci sono io a guardare la concorrenza, nell’altra c’è lui che passa il tempo a sezionare C’è posta per te. – si legge su Tv Sorrisi e Canzoni – Per dirmi tutto ciò che va e che non va. A volte ci rimango male. Ma le sue critiche me le becco lo stesso e tutto finisce lì.

Per C’è posta per te sostiene che dovrei fare più domande prima di congedare gli ospiti vip. Ma non lo seguo. Mi sembrerebbe di entrare troppo dentro la vita di queste persone e non lo voglio fare. Non mi viene. Sulle scelte importanti, però, gli do sempre retta”.