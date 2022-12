Alla vigilia della nuova edizione di C’è posta per te – in partenza su Canale 5 sabato 7 gennaio – trapelano informazioni su una delle storie più discusse dello scorso anno. Più precisamente quella di Alessia Quarto, chiamata dall’ex marito Giovanni dopo la separazione. La ragazza aveva scoperto il compagno a letto con la cugina e per questo aveva chiuso il loro matrimonio. Neppure le lacrime e le suppliche in televisione hanno cambiato la situazione e oggi Alessia ha completamente cambiato vita.

Nonostante il pressing asfissiante di Giovanni, al termine del confronto a C’è posta per te, Alessia – che poco prima del tradimento ha dovuto fare i conti pure con un aborto spontaneo – ha deciso di far calare il sipario, non facendo aprire la busta e ribadendo di non essere minimamente intenzionata a tornare sui suoi passi.

Sul web c’è stata una pioggia di complimenti per l’atteggiamento e la fermezza tenuti dalla donna. In particolare su Twitter sono stati centinaia i cinguettii che hanno lodato l’agire di Alessia e chiesto a Maria De Filippi di portarla a Uomini e Donne, per cercare un amore più vero, sincero e leale.

A un anno da quell’avventura sul piccolo schermo Alessia Quarto ha raccontato ai microfoni di Cusano Media Group come è cambiata la sua vita. Oggi è serena, ha un nuovo compagno che le ha fatto dimenticare i comportamenti sbagliati e decisamente subdoli di Giovanni. Ha inoltre svelato:

“Non sogno la tv, non sono portata e non farei mai Uomini e Donne o Temptation Island perché sono troppo gelosa. Non ho poi avuto modo di parlare con Maria De Filippi perché quando abbiamo registrato la puntata eravamo sotto pandemia e quindi non mi è stato permesso di scambiare due parole con lei anche se mi sarebbe piaciuto!”

Alessia Quarto ha inoltre precisato di non avere più alcun tipo di rapporto con l’ex marito Giovanni. Dopo aver firmato le carte del divorzio i due non si sono più né visti né sentiti. Nessun legame neppure tra Alessia e la cugina dell’uomo dopo quanto emerso in tv.

Il grande successo di C’è posta per te

C’è posta per te resta uno dei programmi di Maria De Filippi più amati dal pubblico italiano. La scorsa edizione ha appassionato, storia dopo storia, tra i cinque e i sei milioni di telespettatori. Ormai un vero e proprio cult della tv made in Italy.