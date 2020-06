Cuccarini: pensiero per Marco Columbro. Matano? Un reciproco ignorarsi

Tanti auguri a Marco Columbro che oggi 28 giugno 2020 taglia il traguardo dei 70 anni. Il conduttore ha incassato un pensiero speciale anche da Lorella Cuccarini, figura con la quale ha collaborato assiduamente negli Anni Novanta nonché personaggio molto chiacchierato in questi giorni per via del suo addio a La Vita in Diretta consumatosi in un clima surreale. Ma si proceda con ordine: poche ore fa, via Instagram, Lorella ha fatto alcune dichiarazioni nei confronti di Columbro, ricordando la forte amicizia che lo lega a lui e rimembrando pure gli anni televisivi passati al suo fianco. Era il periodo in cui in tandem presentavano Buona Domenica e Paperissima. Per la Cuccarini gli “anni tra i più spensierati e felici”. Tutt’altra musica per Alberto Matano, suo ultimo partner professionale…

Cuccarini omaggia Columbro: con Matano sempre distante

Per alcuni la dedica della Cuccarini per Columbro ha celato una frecciatina a Matano con il quale si è ignorata nell’ultima puntata de La Vita in Diretta. Inoltre, impossibile non notare come nei ringraziamenti televisivi e social, sia l’ex mezzo busto del Tg1 sia la ballerina romana non si siano rivolti reciprocamente la parola, non menzionandosi nemmeno. Insomma, il clima è alquanto rovente e teso. D’altra parte le ultime indiscrezioni e news emerse dalla trasmissione hanno raccontato di una situazione surreale con 14 donne della redazione del talk che sono intervenute pubblicamente in difesa del giornalista, dopo che una mail della Cuccarini, sempre filtrata sugli organi di stampa, aveva gettato ombre sul conduttore.

La Vita in Diretta: il caso Matano-Cuccarini

A far scoppiare il caso a poche ore dall’ultima puntata de La Vita in Diretta 2019-2020 un messaggio privato che la Cuccarini ha mandato agli addetti ai lavori del contenitore pomeridiano di Rai Uno. Nella fattispecie, come ha riportato Leggo.it, Lorella ha detto di essere stata sorpresa nell’essersi trovata a collaborare con un collega “dall’ego sfrenato” e provvisto di un “insospettabile maschilismo”. Nessun nome fatto, ma in tanti hanno creduto che dietro a quel ‘collega’ si nascondesse proprio il nome di Matano. Una questione che non è stata solo materiale di gossip, visto che dopo che è uscita la news, 14 donne, come sopra detto facenti parte del gruppo di lavoro del programma, si sono schierate apertamente con il giornalista