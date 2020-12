Cuccarini: le dichiarazioni su Matano e la telefonata inattesa di Maria

Lorella Cuccarini sembra aver trovato la sua perfetta dimensione all’interno della scuola di Amici. Maria De Filippi ha carpito la sua volontà di mettersi nuovamente in gioco e al servizio di chi, come lei, sogna e spera di poter ballare nella vita. Un nuovo impegno che la tiene concentrata e diretta verso l’obiettivo: riuscire a portare agli allievi la sua stessa voglia di realizzare il sogno, buttarsi a capofitto nel lavoro e crederci. Una lezione che la showgirl più amata dagli italiani ha imparato nel corso della sua carriera lunga ben 35 anni.

Negli ultimi tempi, però, come sappiamo, la Cuccarini ha dovuto combattere contro polemiche e pregiudizi. La sua “ingenuità” – come l’ha definita ieri Maria De Filippi in un’intervista al Corriere della Sera – l’ha portata a identificarsi in una parte politica, motivo per cui in molti le hanno dato contro, dimenticando l’artista e definendola solo come una “sovranista“. Da lì un’escalation di situazioni che l’hanno portata a condurre per la prima volta il rotocalco di attualità della prima rete: La vita in diretta.

La sua esperienza nel programma del pomeriggio di Rai 1 è ormai storia. Dopo aver trascorso nove mesi al fianco del giornalista Alberto Matano, i loro rapporti si sono incrinati, tanto da portare Lorella a denunciare con una e-mail i comportamenti “scorretti” che il collega avrebbe avuto nei suoi confronti, durante la conduzione. Un affaire che ha tenuto banco durante la fine della scorsa stagione televisiva e che, nonostante i due non si frequentino più, incuriosisce ancora molto.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la nuova prof di ballo non è voluta tornare più di tanto sulla sua esperienza passata e ha preferito non nominare il suo ex collega di avventura. Ha però voluto sottolineare l’importanza che La vita in diretta ha avuto per la sua carriera. “È una prova che ringrazio il cielo di avere affrontato: mi ha reso più forte e mi ha dato la misura di quello che so fare” – ha dichiarato Lorella.

La chiamata di Maria è arrivata come segno di rinascita

Il giornalista del Tg1 è rimasto saldo al suo ruolo, divenendo nella nuova stagione del programma, anche autore e unico conduttore. Per la Cuccarini, invece, le porte della Rai si sono chiuse in malo modo. Non le è stato proposto nessun programma (o nessuno che lei si sia convinta a fare) e in un giorno qualunque di inizio stagione, è arrivata la telefonata di Maria De Filippi. Un fulmine nel bel mezzo di un cielo fino troppo sereno. Non sembrava ci fossero novità televisive in vista per la conduttrice, motivo per cui, la proposta di tornare a insegnare danza, in un talent come Amici, le è subito sembrata allettante. Il giusto riscatto.

“La chiamata di Maria è stata inattesa e meravigliosa e non ci ha messo molto a convincermi: ha un modo di raccontare che affascina” – ha ammesso Lorella. Poi ha sottolineato che la prospettiva posta davanti dalla De Filippi le ha fatto venire in mente i suoi inizi e la gavetta fatta prima di diventare un’apprezzata showgirl. “Arrivare a fare una trasmissione così, dopo 35 anni di carriera, in un momento particolare…l’idea di restituire quella grande fortuna che ho avuto… Ma questo è l’allineamento dei pianeti!“.