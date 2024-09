Cuccarini, la figlia Chiara dopo il coming out presenta la fidanzata

Dopo il coming out, ecco che la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara Capitta, pare voglia presentare la sua fidanzata. La ragazza ha deciso di condividere una Storia su Instagram in cui riceve un bacio dalla sua dolce metà, con il suo profilo ufficiale. Della fidanzata di Chiara, però, non si sa nulla. Infatti, la figlia della Cuccarini ha preferito non pubblicare il tag della ragazza, lasciando così il mistero sulla sua identità. Non solo, il suo volto è anche coperto dal cellulare.

La figlia di Lorella, che ha fatto coming poco più di un anno fa, ha condiviso in queste ore la foto che la ritrae in ascensore con quella che sembra essere la sua fidanzata. Il selfie è stato scattato tramite il riflesso dello specchio, ma lascia comunque la curiosità ai fan sull’identità della ragazza. Nonostante questo, per il pubblico che segue Chiara questo è un chiaro annuncio ufficiale di una relazione amorosa. Nessuna dichiarazione romantica da parte della figlia di Cuccarini, ma la foto parla chiaro.

Chiara Capitta preferisce, come già detto, non svelare troppo e, in particolare, l’identità di quella che pare essere la sua fidanzata. Ciò che si può notare è che la ragazza ha i capelli castani e sembra essere una sua coetanea. Coprendo i loro volti usando lo smartphone, la figlia di Lorella Cuccarini fa intendere di non volere per ora esporre troppo la sua presunta fidanzata. Ma è anche probabile che presto, dopo questa mossa, Chiara decida di svelare ai fan di chi si tratta.

Nel frattempo, la ragazza ha il pieno appoggio di sua madre, come è giusto che sia. La stessa Cuccarini ha confermato più volte di essere felice se lo sono anche i suoi figli, qualunque sia il loro orientamento. In realtà, l’insegnante di Amici di Maria De Filippi è rimasta stupita per il clamore che il coming out di sua figlia Chiara ha suscitato, in quanto dovrebbe essere una cosa del tutto normale.

Circa un anno fa, su Instagram, la ragazza ha parlato di un altro importante dettaglio che riguarda la sua vita privata. La figlia di Lorella ha spiegato di aver svolto un percorso di rinascita lottando contro gli attacchi di panico. In particolare, Chiara ha parlato di un consiglio dato dalla sua psicologa, nel periodo in cui non riusciva ad affrontare le piccole attività quotidiane con persone che non fossero della sua famiglia.

La figlia di Cuccarini ha deciso, anche in questo caso, di esporsi per aiutare chi si trova a vivere le sue stesse difficoltà e che non riescono a parlarne per paura. In tantissimi, subito dopo il suo racconto, le hanno scritto di trovarsi in effetti nella sua stessa situazione.