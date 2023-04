Figlia Lorella Cuccarini fa coming out: Chiara Capitta si svela

Chiara Capitta, la figlia più piccola di Lorella Cuccarini, ha fatto nelle scorse ore il suo personale coming out via Instagram Stories, come riportato anche da Biccy e dal Messaggero. Tramite una Stories e attraverso il classico box domande, la giovane ha risposto ad alcune delle domande che il suo pubblico le ha posto, tra le quali è spuntata anche una curiosità rispetto al suo attuale orientamento sessuale.

Quando alcuni dei suoi seguaci le hanno chiesto lumi sulle sue preferenze (è stata più di qualche persona a porre lo stesso quesito) Chiara ha finalmente avuto modo di parlare di sé in modo più profondo del solito, di fatto aprendosi a diverse possiblità. Senza specificare di essere lesbica o bisessuale, Chiara Capitta si è semplicemente limitata a commentare che non le piace darsi delle etichette e che potrebbe innamorarsi di un uomo come di una donna, indipendentemente. “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza” queste le sue parole precise.

Chi è Chiara Capitta: le curiosità sulla figlia minore di Lorella Cuccarini

Al di là dell’orientamento sessuale da poco svelato, di lei si sa che è nata il 2 maggio 2020, lo stesso giorno del fratello gemello Giorgio. Chiara è una dei quattro figli della nota showgirl e del marito, Silvio Testi Capitta, con cui è convolata a nozze nel 1991.

La giovane Chiara, che attualmente gioca nella Roma femminile dove è tesserata fin da quando ha 12 anni, è di fatto la “social media manager” della madre. Come ha avuto modo di raccontare a Silvia Toffanin in una recente intervista concessa a Verissimo, è proprio lei ad avere in mano la gestione di tutti i profili online della madre, dove crea i contenuti e pubblica foto e video. Le due hanno un rapporto molto bello e complice, e la condivisione di questa passione certamente le ha unite molto. Viene da chiedersi cosa ne penserà Lorella Cuccarini di queste recenti dichiarazioni della figlia e se potrebbero essere in qualche modo motivo di discussione. Com’è noto, nel 2009 sulle pagine di Vanity Fair la maestra di Amici si era dichiarata a favore delle unioni civili ma contraria al matrimonio fra persone dello stesso sesso e alle adozioni gay, oltre che alla maternità surrogata.