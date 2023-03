Profumo di fiori d’arancio per Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: questo almeno è ciò che riferisce il magazine Vero che nel nuovo numero in edicola spiega che la coppia sarebbe sul punto di decidere di sposarsi. La conduttrice di Verissimo e il numero uno di Mediaset stanno assieme da parecchi anni ed hanno messo su famiglia, accogliendo i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina (l’imprenditore è anche padre di Lucrezia Vittoria, nata dalla precedente relazione con la modella Emanuela Mussida).

Non pochi, erroneamente, credono che i due siano già marito e moglie. Sono diversi anche i vip che pensano che siano coniugi. Infatti, non di rado, nel corso delle chiacchierate a Verissimo, diversi vip riferendosi a Pier Silvio lo descrivo come il marito della padrona di casa del rotocalco. Ogni tanto la Toffanin sottolinea di non essere sposata, il più delle volte lascia correre, senza premurarsi di correggere.

Ciò detto, il settimanale Vero ha pochi dubbi: il matrimonio arriverà. “Pier Silvio e Silvia: no al trash del GF Vip, sì al nostro matrimonio”, è il titolo dell’ultimo numero del magazine, in riferimento alla sfuriata di Berlusconi relativa alla piega presa dal reality più spiato d’Italia. Il numero uno di Mediaset pare che si sia arrabbiato non poco per le volgarità che i telespettatori hanno dovuto ascoltare nel corso delle dirette del programma. Ha quindi imposto maggiore sobrietà. Risultato? Alcuni concorrenti in giovo sono stati cacciati, vedi i casi di Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria.

Tornando alle nozze, l’ex Letterina di Passaparola non ha mai nascosto che se dovesse arrivare la proposta da parte della sua dolce metà direbbe di sì. L’ultima volta che ne ha parlato è stato quando è stata ospite da Pio e Amedeo a Felicissima Sera. In quel frangente i due comici foggiani l’hanno pungolata sull’argomento e lei ha ribadito che per il momento è appunto in attesa che il compagno faccia il primo passo. Dall’altro lato la conduttrice ha sempre dichiarato che la sua relazione, al di là del tema nozze, è sana e robusta. Certo i fiori d’arancio sarebbero la ciliegina sulla torta.