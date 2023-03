Pio e Amedeo, per l’esordio di Felicissima Sera – All Inclusive, si sono subito giocati l’asso, iniziando il programma con la spassosa intervista a Silvia Toffanin. Avevano preannunciato che avrebbero domandato tutto ciò che il pubblico voleva sapere sul privato della conduttrice e così è stato. Ma c’è un ma. Il sospetto, a onor del vero è più di un sospetto, è che la chiacchierata sia stata in parte concordata. Insomma, è vero che alcune domande sono state imbarazzanti, ma nessuna è stata scomoda e nessuna è andata oltre il limite del consentito. I due comici foggiani, come al solito, sono stati “scorretti”, ma non irriverenti e pungenti. Ciò non toglie che l’ospitata sia stata divertente e originale, trovando il plauso di parecchi telespettatori, quasi tutti concordi nel valutare positivamente l’inizio dello show.

“Verissimissimo” il titolo dato alla chiacchierata, chiara parodia del noto rotocalco di Canale Cinque “Verissimo“. Pronti via: “Io non cucino, cioè cucino poco. L’immondizia chi la butta tra me e Pier Silvio Berlusconi? Facciamo i turni”, ha spiegato la conduttrice. Pio e Amedeo hanno voluto sapere qualcosa di più sulla vita domestica dell’ex Letterina. “Faccio la lavatrice? Sì, sono un essere umano. Faccio anche la lavastoviglie e stiro, se serve”, ha aggiunto la Toffanin. Su Twitter in molti hanno espresso più di qualche dubbio sulla faccenda, non credendo fino in fondo alla timoniera di “Verissimo”.

“Questa è una domanda intima, preferisci Pier Silvio con il boxer o con lo slip?”, la domanda dei comici. Toffanin, in imbarazzo, ha trovato la risposta perfetta: “Sempre, perché è un gran bel ragazzo”. Pio e Amedeo non hanno mollato la presa ed hanno voluto sapere qualche dettaglio sulle usanze della coppia. “Come andiamo a dormire? Io non ve lo dico, lui con l’intimo blu”, ha dichiarato la presentatrice. E ancora: “Abbiamo un bagno a testa, il mio però è più piccolo”.

I protagonisti di Felicissima Sera hanno poi virato sul tema Natale. “A Natale, mangiamo, poi siamo talmente pieni che ci mettiamo sul divano oppure facciamo una passeggiata”, ha spiegato l’ospite. Spazio poi al tema economico e televisivo. Incalzata sui propri guadagni, la Toffanin ha sostenuto di essere pagata ogni sette giorni per il lavoro svolto a Verissimo: “Ogni settimana mi arriva il bonifico, mi rinnovano di settimana in settimana”. “A noi il bonifico arriva ogni due mesi”, l’eco dei due foggiani.

Si è tornati sul tema sentimentale. “Il primo bacio con Pier Silvio? A Milano, in Brera“. “Chi ha cacciato prima la lingua?”, la domanda a bruciapelo di Amedeo. Silvia Toffanin, imbarazzata, ha evitato di rispondere. Pio le ha rivolto un’altra domanda spassosa: “Ha mai fatto una puzzetta?”. “Lui è un gentleman sempre, voi fate quelle cose”, la replica della conduttrice.

Infine i due comici si sono appellati direttamente a Pier Silvio Berlusconi lanciandogli la richiesta di chiedere in sposa la compagna. “Mi dissocio da questa cosa”, ha chiosato la padrona di casa di Verissimo. Come si diceva, tutto molto spassoso, ma le domande scomode sono altre. Resta un poco di amaro in bocca.