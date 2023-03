Pio e Amedeo si apprestano a tonare protagonisti in prima serata su Canale Cinque. Da venerdì 24 marzo, saranno nuovamente al timone di “Felicissima Sera All Inclusive”, show che della “scorrettezza” fa la sua cifra stilistica. Attesi degli ospiti big: Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. I due comici, intervistata dal Corriere della Sera, hanno inoltre anticipato che nel corso del programma ci sarà un blocco intitolato “Che intervista che fa”, parodia del talk di Fabio Fazio in onda su Rai Tre “Che tempo che fa”. A proposito di “scorrettezza”, ecco che i due foggiani lanciano una bordata al giornalista e conduttore ligure.

“Michelle Hunziker? Si sottoporrà al nostro format Che intervista che fa, ovvero la presa per i fondelli di Fabio Fazio che fa le interviste ma mai con le domande che il pubblico vorrebbe, mai una curiosità ficcante su quello che la gente vuole sapere. Tiene tutti in confort zone, riempiendo di complimenti l’ospite”. Sull’attacco diretto a Fazio c’è però da mettere qualche puntino sulle ì. Ammesso e non concesso che non domandi ciò che il pubblico vorrebbe sapere, il conduttore Rai con il suo programma spesso raggiunge 2 milioni di persone ogni domenica su Rai Tre. Non un risultato da poco; è evidente che più di qualcuno trovi interessante le sue domande e i temi che tratta.

Spazio poi ad altre anticipazioni di “Felicissima Sera”: “Gigi D’Alessio? Includerlo significa farlo accettare da un pubblico che lo snobba da sempre, da quei giornali glamour che lo ignorano. Lo trasformeremo in un radical chic, dal nome al vestiario, alle canzoni”. Altro personaggio di peso che parteciperà allo spettacolo è Silvia Toffanin, timoniera di Verissimo nonché compagna di vita del numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi:

“Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro? Quante azioni bisogna scambiare per acquistarne una? Silvia ha accettato subito, quando glielo abbiamo proposto ha fatto la faccia di chi si viene a consegnare”.

A proposito di Pier Silvio Berlusconi: di recente pare che abbia avuto un poderoso sfogo per la deriva trash presa dal Grande Fratello Vip e che abbia fatto la voce grossa, costringendo il reality a cambiare decisamente rotta puntato verso lidi più sobri e meno volgari. E Pio e Amedeo non temono che potrebbero essere anche loro “ripresi” per le tante “scorrettezze”? “L’abbiamo già sedato (Pier Silvio Berlusconi, ndr) come in Arancia Meccanica, funziona”, la replica ironica dei comici.

Sempre restando nell’argomento GF Vip. Se un giorno il loro successo calerebbe, parteciperebbero mai a un reality show? “No, mai. Ci siamo preparando al fallimento, ma preferiamo aprire una pizzeria, è più dignitoso fare un lavoro umile che andare in un reality”.

I due foggiani sono attivissimi in tv, meno sui social dove, a differenza di altri loro colleghi, preferiscono non postare tutti i giorni questioni private. Parlando del narcisismo imperante e dilagante sul web, ecco una stoccata indiretta a tutti coloro che sui social mostrano in continuazione scene smielate e i figli (a Chiara Ferragni e ad altri influencer fischieranno le orecchie):