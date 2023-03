La diretta ha i suoi imprevisti, ma pure i programmi registrati a volte nascondo insidie. Nella puntata di Verissimo in onda sabato 18 marzo sono stati ospiti Pio e Amedeo, che da venerdì 24 marzo saranno protagonisti in prime time su Canale Cinque con la seconda stagione di Felicissima Sera. Come al solito il duo comico è stato un tornado durante l’intervista, infarcendo la chiacchierata con Silvia Toffanin di battute ‘scorrette’ e di irriverenza. Un clima goliardico e scherzoso che ha cozzato rispetto a ciò che è stato reso noto da Pio D’Antini nelle scorse ore, cioè dopo che l’ospitata nel rotocalco del Biscione era già stata registrata. Il comico, sabato 18 marzo, tramite il suo profilo Instagram, ha raccontato di essere stato colpito da un grave lutto: si è spento suo padre, che era malato da tempo.

Non a caso, fatto rarissimo a Verissimo, quando è stata trasmessa l’intervista di Pio e Amedeo, in sovrimpressione è passata la seguente scritta: “Intervista registrata giovedì”. Il programma ha saggiamente evitato di scrivere che il comico ha subito un grave lutto, ma si è premurato di specificare che le risate e le battute presenti nell’intervista si sono manifestate prima che avvenisse il decesso del padre del comico foggiano. Certo c’è stato un po’ di effetto “stridente” (i diceva le insidie delle registrazioni). Insomma, sono stati fugati i dubbi per prevenire qualsivoglia strumentale polemica visto che in determinati frangenti c’è sempre qualche bon tempone che si fionda sui social ed inizia a gridare alla mancanza di sensibilità etc etc.

Pio D’Antini, il rapporto ferreo con il padre e il dolore per la sua scomparsa

Pio aveva un legame strettissimo con suo padre. Lui stesso lo ha rimarcato nel post con il quale ha reso pubblica la notizia del decesso del genitore. Il messaggio, denso di stima e amore verso il papà, è stato commentatissimo. Tanti gli utenti che hanno espresso vicinanza all’attore. Tra questi diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Mara Venier, Elisabetta Canalis, Kledi, Maria Grazia Cucinotta, Fabio Cannavaro, Clementino, Ciro Ferrara, Andrea Delogu, Sergio Friscia, Nina Zilli, Max Brigante, Filippo Magnini e Jimmy Ghione sono solo alcuni dei vip che hanno lasciato un messaggio sotto al post luttuoso dell’attore.