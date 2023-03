Grave lutto per il comico Pio D’Antini, che assieme ad Amedeo Grieco forma il due omonimo Pio e Amedeo. Lungo la giornata di sabato 18 marzo, l’attore e conduttore ha reso noto, tramite un post pubblicato su Instagram, che suo padre è morto. L’uomo era malato da tempo. Pio, nell’omaggiare il genitore, ha anche pubblicato una foto assieme all’amato caro e al fratello.

Questo il messaggio apparso sugli account social del comico:

“Ciao Papà. Ciao Amore mio… hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente. In questo giorno così triste per tutti noi vorrei dirti solo grazie. Grazie perché mi hai messo al mondo, grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza. Grazie perché mi hai insegnato la lealtà. Sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi. Dicono che io sia quello che ti somiglia di più… ne vado fiero Pa’! Da oggi noi tutti avremo un angelo che da lassù ci proteggerà. Fai buon viaggio Pa’… io, da parte mia, ogni volta che guarderò il cielo troverò una stella, la più bella, la più raggiante e cercherò di fotografarla “al meglio” come piaceva a te… E d è lì che ti ritroverò. Ti amo vita mia… così mi hai detto mettendoti a nudo il giorno di Natale… Ti amo vita mia… fai buon viaggio e indicami sempre la retta via”.

Un post denso di sofferenza e amore. Tantissimi gli utenti che hanno espresso cordoglio e vicinanza al comico. Diversi anche i volti noti che hanno cercato di infondere forza a D’Antini. Mara Venier, Elisabetta Canalis, Kledi, Maria Grazia Cucinotta, Fabio Cannavaro, Clementino, Ciro Ferrara, Andrea Delogu, Sergio Friscia, Nina Zilli, Max Brigante, Filippo Magnini e Jimmy Ghione sono solo alcuni dei vip che hanno lasciato un messaggio sotto al post luttuoso dell’attore.

Pio e Amedeo tornano con Felicissima Sera in prime time su Canale Cinque

Pio e Amedeo sono pronti a tornare protagonisti in prime time su Canale Cinque con la seconda stagione di “Felicissima Sera”. Data d’esordio, venerdì 24 Marzo 2023. Ci saranno performance di ballo e canto con l’aggiunta di imperdibili imitazioni e ospitate. Per la prima puntata sbarcheranno in studio pezzi da novanta. Sono attesi, per quel che riguarda l’ambito musicale, di Zucchero, Elisa e Gigi D’Alessio. Per quel che concerne il mondo della tv, ecco Silvia Toffanin, Michelle Hunziker e Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus che ha presentato i collegamenti dal Festival di Sanremo alla Vita in Diretta.

La prima edizione di Felicissima Sera è stata accolta in modo entusiasta da parte del pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Infatti lo show ha avuto un ottimo riscontro sul fronte auditel, fatto che gli ha permesso di guadagnare la riconferma. Da qui la scelta del Biscione di dare carta bianca al duo comico per imbastire la seconda stagione. Il format, come nello stile di Pio e Amedeo, sarà politicamente ‘scorretto’, cifra che ha già segnato la prima edizione della trasmissione.