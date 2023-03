Pio e Amedeo ospiti a Michelle Impossibile hanno fatto i soliti Pio e Amedeo. Vale a dire che sono stati ‘scorretti’, lontanissimi dal politically correct, allergici alla retorica che pullula negli show televisivi. Sbarcati in studio hanno iniziato conversare con la padrona di casa Hunziker che ha tentato in più occasioni di porre sotto una ottima luce i due comici. “Diciamolo che dietro al vostro successo c’è tanto lavoro”, uno degli assist della conduttrice. Assist subito smontato: “Michelle, ci svegliamo a mezzogiorno”. “No dai, loro dicono così ma sono meglio di quello che vedete”, ha ritentato la showgirl svizzera. “Ma che dici? Noi siamo seri, abbiamo avuto c*lo”, un’altra replica tra il serio e il faceto (più serio che faceto) del tandem comico.

“Noi siamo amici”, ha continuato Michelle. “Amici? Solo quando serviamo a te, non ci hai mai cag*ato. Ora serviamo a tappare i buchi, ecco perché ci hai chiamato. Alla festa di compleanno tua ci hai chiamato? No, e ci stavano cani e porci”, un’altra stilettata semiseria del duo. La Hunziker, continuando nel siparietto, ha sostenuto che la coppia abbia “fatto un sacco di gavetta”. “Ma che gavetta, un cd dato a Carmine (addetto alla sicurezza che lavora a Mediaset da 25 anni, ndr) e che lo ha portato all’ideatore de Le Iene”, la risposta di Pio e Amedeo che hanno poi proseguito la chiacchierata con i medesimi toni caustici e graffianti.

Michelle Hunziker smentisce il nome del nipote circolato di recente

A un certo punto si è poi andati sul tema nonna. Come è noto a breve Aurora Ramazzotti partorirà (la giovane è al nono mese di gravidanza) e renderà nonni papà Eros e mamma Michelle. Sul nome che verrà dato al nascituro (già si sa che si tratta di un maschietto) sono emerse diverse indiscrezioni. Una delle più gettonate è quella che vuole l’influencer aver scelto come nome da dare al pargolo “Eros Junior”, in omaggio al genitore paterno. “No, sicuramente il nome non sarà quello”, ha chiosato la conduttrice, smentendo i sussurri del gossip sulla vicenda. Quindi? Quindi niente, la showgirl ha specificato di non sapere come la figlia Aurora chiamerà il bebè. Ai curiosi non resta che attendere.

Michelle Impossibile, la sponsorizzazione di Felicissima Sera: con Pio e Amedeo scambio di cortesie

Infine Pio e Amedeo hanno ricordato quando inizierà la seconda edizione del loro show Felicissima Sera, che decollerà venerdì 24 marzo in prima serata su Canale Cinque (la sponsorizzazione del programma è stato uno dei motivi dell’ospitata a Michelle Impossible). E, tra gli ospiti ci sarà proprio Michelle Hunziker, come annunciato dagli stessi comici. Insomma, tra la svizzera e i due foggiani c’è stato uno scambio di cortesie.