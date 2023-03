No, Aurora Ramazzotti non ha ancora partorito come ha sostenuto qualcuno di recente dando una notizia totalmente infondata. Pochi dubbi a riguardo visto che l’influencer mostra tutt’oggi un pancione ‘esplosivo’. A breve, però, il bebè nascerà (trattasi di un maschietto il cui nome non è ancora stato svelato dai genitori), essendo la giovane entrata nel nono mese di gravidanza. In attesa di dare alla luce il neonato, la figlia di Eros e Michelle Hunziker continua a mostrarsi sui social e, tanto per cambiare, ad essere attaccata gratuitamente da qualche ‘odiatore’ della rete. L’ultimo episodio si è verificato nelle scorse ore, con Aurora che ha denunciato la vicenda tra le sue Stories Instagram in cui ha optato per il sarcasmo oltreché a spiegare, sempre con fare ironico, alcuni ‘effetti collaterali’ indesiderati di una gravidanza.

“Sei incinta da 6 anni o sbaglio?”, il commento di un utente che ha innescato il disappunto della Ramazzotti. “A quelli che vedono i miei post e scrivono “che palle questa sembra che è incinta da una vita”, ma dovete portarlo voi?”, ha chiosato l’influencer, riprendo il suo pancione ‘esplosivo’. Quindi ha aggiunto: “Mi sfuggiva, perché se sentite il peso lo capisco, anche io mi sono rotta, ma voi perché? Perché? Cosa?”.

“Poi – ha aggiunto – uno può pensarlo, per carità, anche a me è capitato in passato con le gravidanze degli altri, perché effettivamente è tanto tempo. Ma perché mi devi scrivere “che palle, sono stufo”. Ma tu sei stufo?”. E ancora: “Mi viene da ridere, magari sono stufa io che quando cammino sembro Pingu che si alza dal letto e non so se mi rotolerò per terra o mi pisc*rò addosso. E che ogni momento è buono per della flatulenza inaspettata”. Amen!

Non è la prima volta che la giovane conduttrice replica alle critiche in modo diretto. Anzi è praticamente accaduto per tutta la gravidanza. Motivo? Sempre il solito: secondo diversi utenti la Ramazzotti pecca di ‘esibizionismo’.

Eros e Michelle Hunziker al settimo cielo

Quando Eros e Michelle hanno saputo di diventare nonni sono stati più che contenti. In diverse interviste i due ex hanno dichiarato tutta la loro felicità per il fatto che la figlia diventerà presto madre. Il lieto evento ha anche contribuito a far avvicinare ancor più il cantante e la conduttrice svizzera. Dopo anni di gelo, oggi i due si sostengono a vicenda e condividono un profondo legame di affetto e stima.

Nessun ritorno di fiamma all’orizzonte, però, come qualcuno ha sognato. Anche perché, notizia dell’ultima ora, pare che Eros abbia il cuore occupato. Quello invece di Michelle sarebbe libero dopo il naufragio del suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi e dopo la fine del flirt vissuto con il chirurgo, nonché ex gieffino, Giovanni Angiolini.