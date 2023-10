Verissimo, Cuccarini: “Mia figlia ama uomini e donne? Cosa penso”

Lorella Cuccarini spiega come ha preso il clamore per le parole della figlia e parla della sua famiglia d’origine

Lorella Cuccarini, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato del clamore scatenatosi qualche mese fa dopo le parole della figlia Chiara, che ha dichiarato di essere attratta sia da uomini che da donne.

La Toffanin le ha detto che “ha fatto molto parlare una dichiarazione di tua figlia, che ha parlato di un amore senza etichette.” E a ciò la Cuccarini ha risposto: “Ma infatti mi ha molto colpito che ci sia stato clamore, lei ha detto di essere una ragazza libera, di poter amare sia una ragazza che un ragazzo, io ho molto apprezzato questa cosa. Quello che noi speriamo per i nostri figli è che siano felici e le scelte che faranno nella loro vita sono loro, mi auguro solamente che siano tutti quattro ragazzi solamente felici“.

E a proposito del clamore scatenatosi, ha detto: “Tutto questo clamore perché con i social c’è bisogno di avere una notizia ogni ora, ma poi il giorno dopo c’è già un’altra notizia nuova“.

Lorella Cuccarini: la famiglia d’origine e il rapporto con il fratello

Sulla sua famiglia d’origine la Cuccarini ha raccontato: “Da ragazza non ho avuto una famiglia unita, non sono stata fortunata, perché i miei si sono separati che avevo 9 anni, ma quel momento è stato anche per noi un momento di riacquisto di serenità e dove non c’è serenità è faticoso convivere. É stata un’infanzia complicata ma bella“.

E a proposito del padre, la Cuccarini ha detto: “Mio padre era un uomo anaffettivo, l’ho giustificato perché era ed è mio papà. Prima mio fratello ha sopperito a questa cosa, abbiamo 3 anni e mezzo di differenza, è sempre stato un fratello inclusivo, mi portava sempre con sè e i suoi amici, mi sono sentita molto protetta e accettata. E poi tante figure maschili importanti ci sono state nella mia vita, come il mio insegnate di danza, sono rimasta folgorata da lui, in lui ritrovavo un punto di riferimento. Tante figure maschili mi hanno cresciuta con carattere, non si tratta solo di amore ma anche di motivazione, ho avuto dei bei punti di riferimento“.

“Quando è morto mio padre ero in scena a Milano e quando è successo mio fratello ha ritenuto opportuno non dirmi nulla per non mettermi in una condizione difficile sul palco, me lo ha detto una volta finito lo spettacolo. Mio fratello è molto protettivo, lavoriamo insieme ed è bello poter collaborare con una persona di famiglia, lavorare con una persona di famiglia mette al primo posto come sei tu come persona“.

Lorella Cuccarini e Amici

La Cuccarini ha poi rivelato: “Nel 2025 festeggio 40 anni di carriera, provo amore per questo mestiere, sono appassionata, amo quello che faccio ed è bello seguire i ragazzi anche dopo Amici, non puoi tagliare il cordone, io sono felice se loro riescono a realizzarsi nella loro vita“.

E, per finire, ha dato appuntamento a gennaio e ad aprile per i suoi prossimi spettacoli: “Io torno a teatro a gennaio ma non sarà l’unico appuntamento perché ad aprile 2024 ci sarà il cinquantenario di ‘Aggiungi un posto a tavola’ e io sarò special guest di questa nuova ripresa. É una gioia immensa, ho un po’ di ansia ma spero di essere all’altezza del ruolo”.