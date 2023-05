La professoressa di Amici ha parlato per la prima volta a livello pubblico del coming out della figlia Chiara Capitta

“Posso innamorarmi di un uomo o di una donna”. Così Chiara Capitta, classe 2000, pochi giorni fa su Instagram. Secondo molti, con queste parole, c’è stato il coming out della figlia di Lorella Cuccarini. L’esternazione è diventata virale in un amen ed ha costretto la ragazza a tornare sul tema in un secondo momento, quando si è limitata a dire che nelle sue dichiarazioni “non c’è alcun notizia e nessun clamore”, senza rinnegare quanto espresso in precedenza. Della questione, nelle scorse ore, ne ha parlato per la prima volta anche la madre Lorella, intervistata dal magazine Gente.

“Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente”. Così la professoressa di Amici di Maria De Filippi. Di fatto la Cuccarini ha ribadito ciò che ha detto la figlia, sposandone la linea. Quindi ha aggiunto: “Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanza con donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici””.

Il discorso della cantante è rimbalzato in un attimo sui social, strappando molti apprezzamenti e commenti di stima. D’altra parte dovrebbe essere sempre così: più che giudicare il modo di condurre le esistenze altrui, bisognerebbe semplicemente pensare al bene delle persone, senza sentenziare o sproloquiare. Anche perché, per farla breve, una persona, laddove abbia comportamenti corretti e non lesivi nei confronti di qualcun altro, dovrebbe essere sempre libero di vivere come meglio crede il proprio privato, senza sentirsi addosso il pregiudizio altrui, soprattutto quello degli affetti più stretti, i quali, anzi, dovrebbero fungere da sponda e da supporto.

Chi è Chiara Capitta

Chiara come poc’anzi accennato, è nata nel 2000, più precisamente l’1 maggio, dall’amore di mamma Lorella Cuccarini e papà Silvio Capitta, produttore discografico noto a tutti con il nome di Silvio Testi. La ragazza pratica sport a livello agonistico. Infatti è una giocatrice di calcio, nel ruolo di difensore centrale. Milita nella squadra femminile della Roma che partecipa al campionato di Serie C. Grazie alla sua determinazione è stata indicata come Capitano del team.

A livello professionale, Chiara è una creator digitale. Nel maggio 2022, all’età di soli 19 anni, ha aperto una sua agenzia di marketing, la Meros Agency. Si tratta di un’attività volta a realizzare e valorizzare contenuti digitali per social e altri canali. La giovane va forte anche su Instagram dove è seguita da circa 35mila utenti.