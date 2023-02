Ormai nel 2023 vale di più ciò che si pubblica sui social network e tutto quello che appare, non ciò che si fa davvero. Chi lo dice agli haters che Belen Rodriguez potrebbe semplicemente aver dato il suo supporto a Maria De Filippi e famiglia in privato per la morte di Maurizio Costanzo? Sembra che la conduttrice argentina non si sia presentata alla camera ardente. Non solo, il pubblico di Canale 5 e quello di Rai 1 hanno avuto modo di seguire in diretta i funerali di Costanzo e di notare così l’assenza di alcuni volti dello spettacolo italiano.

Ed ecco che, tra coloro che hanno dato di persona il loro abbraccio a Maria e alla sua famiglia di Maurizio, non c’era Belen. Quest’ultima è molto legata sia alla De Filippi che a Costanzo. Conduce, ad esempio, Tu Sì Que Vales, programma prodotto dalla società Fascino PGT. Oltre questo, la Rodriguez è stata spesso ospite di trasmissioni come Maurizio Costanzo Show e C’è posta per te. Per questo, molti utenti sui social si aspettavano che la conduttrice argentina pubblicasse un pensiero per la scomparsa del noto volto della televisione italiana.

Da parte della Rodriguez il silenzio e il fatto che non si sia presentata a fare di persona le sue condoglianze a Maria ha fatto storcere il naso a diversi utenti. Infatti, è possibile notare sotto l’ultimo post sul suo ufficiale profilo di Instagram vari commenti negativi al riguardo. Ma in questi casi queste critiche sono altamente inutili e poco costruttive. Ognuno deve avere la possibilità di agire come meglio crede.

Belen avrà sicuramente avuto modo di fare in privato ciò che doveva fare. Non è detto che coloro che non hanno pubblicato nulla sui social network non abbiano fatto sentire la loro vicinanza a Maria De Filippi. Anzi, di sicuro, la conduttrice avrà apprezzato di più gli abbracci nel privato. L’importante è mostrare la propria vicinanza, come viene fatto poco importa.

E di certo non dovrebbe importare a questi utenti, che danno più importanza a un post sui social che ad altro. Infatti, è facile immaginare che in privato la Rodriguez abbia compiuto qualche gesto d’affetto nei confronti di Maria, visto che si conoscono da molti anni. D’altronde nessuno di questi utenti può conoscere i motivi per cui Belen non si è recata alla camera ardente e ai funerali.

“Come mai nel rispetto di Maria non è andata? Che delusione”, “Nemmeno mezza storia o post dedicata a Maurizio”, “Tu chiaramente al funerale di Maurizio non sei andata eh” e ancora “Vedrete che dopo tutti questi commenti qualche cosa si inventerà per far parlare di sé”. Questi alcuni dei commenti feroci condivisi da questi haters, che fanno notare come ormai il mondo dei social abbia preso il sopravvento sui gesti reali.

D’altronde proprio alla camera ardente, è avvenuto qualcosa di davvero indecente. Due ragazzi, senza alcuna delicatezza, hanno chiesto a Maria di fare una selfie. Questo è un altro dettaglio che va a confermare che molti sono fin troppo legati ai social network, per cui si arriva a trascurare il dolore che una persona può provare.