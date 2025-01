Cristina Parodi, brutto incidente: che è successo e come sta ora

Brutto incidente per Cristina Parodi. La conduttrice televisiva ha recentemente pubblicato sui social alcune foto che la ritraggono con le stampelle ed un piede ingessato. In una didascalia d’accompagnamento alle immagini ha spiegato di aver avuto un infortunio e di dover restare a riposo per un po’ di tempo. Scopriamo meglio che cosa è successo e come sta ora.

Preoccupazione per Cristina Parodi. La giornalista e conduttrice televisiva, oggi anche imprenditrice di moda, ha difatti rivelato di aver avuto un incidente. L’annuncio è stato dato attraverso un post pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram ufficiale. Cristina ha condiviso alcune foto che la ritraggono con le stampelle tra le mani e con un piede ingessato, spiegando di aver avuto un infortunio. In accompagnamento agli scatti ha infatti aggiunto una didascalia dove ha raccontato di aver messo male un piede e di dover restare con il gesso e le stampelle per un mese affinché possa recuperare. Dagli hashtag utilizzati si comprende come sia il metatarso l’osso del piede coinvolto.

Questo quanto scritto di preciso da Parodi nel post:

A volte succede. Vai sempre di corsa. Fai mille cose insieme. Pensi di essere indistruttibile. E invece basta mettere il piede giù male. Gesso e stampelle per un mese.

Nonostante il recente infortunio, la giornalista e conduttrice si è comunque mostrata sorridente nelle foto. Ha difatti aggiunto anche un altro hashtag scrivendo “ridiamoci su”. Sono stati moltissimi i fan ed i personaggi dello spettacolo che hanno commentato il suo post con messaggi d’affetto e solidarietà, augurandole una pronta guarigione. Tra questi anche la cantante Laura Pausini e l’attrice Anna Foglietta, la quale le ha scritto che con quel sorriso sulle labbra neppure si era accorta del fatto che avesse il gesso e le stampelle.

Chi è Crristina Parodi

Cristina Parodi è una giornalista, ex conduttrice televisiva ed oggi anche imprenditrice di moda. Nata ad Alessandria, dal 1995 è sposata con Giorgio Gori (giornalista, produttore, europarlamentare ed ex sindaco di Bergamo). Insieme hanno avuto tre figli: Benedetta (nata il 24 giugno 1996), Alessandro (nato il 20 agosto 1997) ed Angelica (nata il 24 luglio 2001). Quest’ultima, nota con il nome d’arte Chiamamifaro, è una cantante ed è una delle allieve della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Cristina è anche sorella della nota conduttrice Benedetta Parodi e di Roberto Parodi.