Cristina Marino: successo di Argentero ha cambiato il rapporto? La verità

È riservata e timida, Cristina Marino. Due peculiarità che caratterizzano anche la sua vita privata con il compagno, Luca Argentero. Ma la 29enne milanese è anche un’attrice caparbia e volenterosa. Mamma da pochi mesi di Nina Speranza, è tornata sul set e ha messo anche in moto un’attività imprenditoriale che si occupa del vivere sano. Intervistata dal quotidiano Il Tempo ammette che essere la compagna di Argentero la rende molto orgogliosa. Non si sente frustrata e il fatto di essere rappresentata dai media come la compagna dell’attore dei record di Rai1 la lusinga.

Cristina Marino: “Sono orgogliosa del mio uomo e della sua carriera”

L’arrivo di Nina nella loro vita ha rivoluzionato la loro esistenza. Difendono a spada tratta la loro riservatezza e quando, ultimamente, qualche giornale si è permesso di pubblicare le immagini della loro bambina, entrambi hanno deciso di sporgere denuncia e raccontare l’accaduto con delle storie su Instagram. Cristina, più di Luca, ha sentito l’esigenza di dire la sua sulla questione e molto innervosita si è apertamente scagliata contri i direttori dei giornali interessati.

La coppia, anche sui social, si è sempre manifestata molto attenta alla loro privacy e l’intromissione da parte di terzi è stata vista come una forte mancanza di rispetto nei loro confronti. Nonostante Luca Argentero sia diventato l’attore dei record con il suo ruolo nella fiction di Rai1 Doc – Nelle tue mani. La loro vita è proseguita tranquillamente nella loro abitazione in Umbria.

Cristina racconta di avere un rapporto molto sincero con i social network. Li utilizza per raccontare la sua vita e la sua verità, ma senza mai strafare. Anche nel suo caso – racconta – ci sono diverse persone che la criticano a prescindere. “Da quando sono la compagna di Luca sono più esposta ai giudizi” – afferma – ma questo non l’ha mai fatta sentire inferiore. E a chi le chiede se le provoca fastidio essere da molti definita “solo” come la compagna di Argentero risponde: “Mi lusinga molto. Sono orgogliosa del mio uomo e della sua carriera. Non vivo il nostro rapporto, né il mio lavoro con frustrazione“.

A proposito di lavoro, proprio in questi ultimi giorno è uscito sulla piattaforma digitale di Amazon Prime Video il suo ultimo film, Il talento del Calabrone, diretto da Giacomo Cimini e con protagonista Sergio Castellitto. L’attrice rimane, però, molto umile nella sua esposizione e ammette con franchezza di aver recitato un piccolo ruolo, ma che le ha dato profonda soddisfazione. La pellicola tratta con delicatezza le tematiche del suicidio e del bullismo e a questo proposito Cristina afferma di aver imparato tanto anche dal suo personaggio. Ne Il talento del Calabrone interpreta una ragazza belloccia ma un po’ superficiale che nel corso del tempo si riscoprirà avere un passato tormentato.

Per la Marino nel film, come nella vita, l’apparenza inganna spesso e volentieri, come nel suo caso di donna, attrice, compagna di Luca Argentero. Nonostante i possibili pregiudizi sul suo conto, lei tira dritta per la sua strada. Nel corso degli anni è anche diventata imprenditrice e ha costruito una piattaforma sul benessere personale. La volontà di Cristina è quella di mostrare uno stile di vita sano e mostrare a chi la segue il giusto allenamento abbinato a una sana alimentazione. Luca in questo, come in tutte le sue sfide, è il suo primo fan. Per il futuro professionale si augura di riuscire a interpretare ruoli sempre più complessi. Lontani dal suo modo di fare per riuscire a immedesimarsi e scoprire lati inediti della sua personalità.