Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, proposta matrimonio? La prova

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez fanno sul serio. E su questo non ci piove. Ora, però, avrebbero deciso di fare un passo importante insieme: dopo la nascita della figlia Alana Martina, un altro magico momento, che porteranno sempre nel loro cuore. Con le ultime foto pubblicate su Instagram, si intuisce che qualcosa di speciale è successo. Ronaldo ha fatto – finalmente! – la sua proposta di matrimonio a Georgina? È riuscito a raggiungere un equilibrio in Italia, ha avuto certezze su certezze che lei sia la donna giusta per lui, per questo non avrebbe avuto più senso rimandare quel giorno in cui avrebbe chiesto la sua mano. Cristiano e Georgina potrebbero sposarsi fra non molti mesi, dopo quella che è stata vista dai più (e i fan della coppia li hanno tempestati di auguri e frasi bellissime) come una romantica proposta di matrimonio avvenuta tra i meravigliosi posti del Mediterraneo.

Matrimonio Ronaldo e Georgina sempre più vicino? Foto di coppia importanti

La coppia super-chiacchierata ha pubblicato una foto insieme su Instagram. Georgina e Ronaldo hanno voluto mostrare ai loro fan di essere più uniti che mai e pronti a fare un passo importante… il matrimonio è vicino? La top model ha commentato lo scatto con un semplice “Yes”; semplice ma importante, visto che potrebbe essere la risposta che ha dato a Cristiano Ronaldo nel momento in cui le avrebbe chiesto di sposarsi; il calciatore della Juventus, invece, ha commentato così: “Mi amor”. Sicuramente, fra non molto, scopriremo qualcosa in più sui loro progetti futuri di coppia. Adesso i tempi sono davvero maturi per un matrimonio da favola! E, durante la festa dei figli, hanno dato la conferma di essere pronti per essere una famiglia a tutti gli effetti. Allargata e perfetta.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano?

Dopo una brutta notizia riguardante sua madre, Cr7 ha ritrovato il sorriso grazie a Georgina. L’organizzazione per le nozze è già cominciata? I due, al momento, stanno visitando i posti più belli del Mediterraneo col maxi yacht di proprietà del campione. Insieme alla coppia, Alana Martina (nata dalla loro relazione), Cristiano Junior, Eva e Mateo. Magari, dopo il matrimonio, decideranno di allargare ancora di più la famiglia?