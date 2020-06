Georgina e Cristiano Ronaldo, festa ‘cartoon’ per i gemelli: la foto è virale

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la festa in stile ‘cartoon’ per i figli gemelli diventa virale: il calciatore diventa Aladin

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez festeggiano i gemelli Eva e Mateo – entrambi nati da madre surrogata. Per l’occasione la coppia si è mostrata, con tutta la famiglia, in una foto su Instagram in stile cartoon. Immediatamente lo scatto ha fatto incetta di like e commenti. Un bel quadretto familiare. Famiglia appunto: uno dei capisaldi della vita del fuoriclasse portoghese che, eccezione fatta per qualche istantanea social, mantiene da sempre il massimo riserbo sul suo privato. Ricordiamo che il suo primo figlio, Cristiano Ronaldo Junior, chiamato spesso con il vezzeggiativo Cristaninho, non ha mai conosciuto la madre. Il calciatore lusitano ha la sua custodia e sulla figura materna ha sempre tenuto la bocca ben cucita. L’unica cosa che si sa è che il bambino non è mai entrato in contatto con la mamma biologica che, per motivi ignoti all’opinione pubblica, non è presente nella sua vita.

Cristiano e Georgina, la parola chiave è famiglia

La foto del compleanno dei gemelli è stata pubblicata da Georgina la quale ha anche rilasciato delle dichiarazioni sulla famiglia. “Essa è dove inizia la vita e dove l’amore non finisce mai”, le parole della modella. La Rodriguez, come è noto, è molto credente e infatti non ha scordato di ringraziare Dio per l’armonia che regna nella famiglia formata con Cristiano e per la salute di tutti i suoi componenti. Spazio anche a della sana ironia sulla piccola Alana, la figlia che ha dato alla luce lei stessa nel 2017: “Vediamo chi spiega ad Alana che non è il suo compleanno… Ci abbiamo provato ma lei pensa che sia anche suo”.

Cristiano Ronaldo: i figli del calciatore portoghese

Georgina Rodriguez, classe 1995, e Cristiano, classe 1985, fanno coppia dal 2016. Quando si sono conosciuti Ronaldo era già padre di Cristaninho, che oggi ha 10 anni. Tre anni fa in famiglia sono poi giunti i gemelli Eva e Mateo, da madre surrogata. Infine nel novembre del 2017 il calciatore portoghese è diventato papà per la quarta volta, accogliendo Alana Martina, partorita Georgina. La gravidanza è stata tenuta segreta e solo dopo la venuta alla luce della piccola si è saputo della dolce attesa.