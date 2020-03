Ronaldo e Georgina: lei va a fare la spesa, polemica. Come stanno

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: lei esce a fare la spesa e scoppia la bufera in Portogallo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono attualmente in isolamento a Madera, in Portogallo. Ed è proprio qui che da qualche ora è scoppiato il caos. In particolare, l’argentina finisce nella bufera per un suo comportamento non passato inosservato. Scendendo nel dettaglio, la compagna del noto attaccante della Juventus sarebbe stata beccata a fare la spesa per le vie di Funchal, sebbene sia attualmente consigliato a tutti di restare a casa. Le immagini di Georgina, che sarebbe stata accompagnata dalla sicurezza, non sono per nulla piaciute agli utenti sui social. Sono davvero tanti coloro che ora si scagliano contro la Rodriguez. Ricordiamo che tutti i giocatori della Juventus sono costretti a stare in isolamento, in quanto tra loro ci sono due casi positivi al Coronavirus. Stiamo parlando di Rugani e Matuidi.

Georgina Rodriguez, duramente criticata sui social: l’argentina beccata a fare la spesa

Georgina finisce così nella bufera sui social. Sono tanti messaggi che gli utenti in Portogallo stanno condividendo per attaccare il suo comportamento. Cristiano Ronaldo è considerato, al momento, un soggetto a rischio, vista la sua vicinanza a Rugani e Matuidi. Adesso nel Paese portoghese non si parla d’altro! Nel frattempo, Georgina rivela a tutti la sua condizione di salute e quella di Ronaldo. La coppia sta bene, come la stessa argentina sceglie di rivelare. Con un lungo post sui social, la Rodriguez consiglia ai fan di avere fede e di cercare il lato positivo anche in questa drammatica situazione. Questo, secondo lei, è “un buon momento per riflettere, dare valore e ringraziare per quello che abbiamo”. Georgina è sicura che in questo periodo sia necessario dare importanza alle piccole cose e stare con la famiglia.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno bene: la modella condivide un lungo messaggio

“La salute è la cosa più importante. Siamo in buona salute“, dichiara Georgina, rassicurando tutti i fan di Ronaldo. Sono tanti i tifosi che in questi giorni sperano di non ricevere cattive notizie, come già accaduto con Rugani e Matuidi. Intanto, la Rodriguez cerca di dare tutto il suo sostegno al pubblico che la segue su Instagram: “Coraggio a tutti coloro che lottano contro il virus. I nostri migliori auguri di guarigione. Lontani ma sempre uniti”.